Ранее в этой школе подозрение в развращении несовершеннолетних сообщили физруку. Сейчас его уже уволили из учебного заведения.
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Педагоги могли замалчивать
В полицию Чернигова обратились родители с заявлением о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних учениц физруком местной школы. Правоохранители сразу прибыли в школу и опросили учеников, родителей пострадавших и учителей.
По совокупности фактов они открыли уголовное производство по статье о развращении несовершеннолетних. Оно предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
Правоохранители установили, что ранее в полицию не поступала информация о совершении развратных действий этим учителем. Однако следствие имеет факты, служащие доказательством совершения таких деяний в прошлом.
Полиция открыла производство по статье о замалчивании тяжких преступлений. Виновным грозит арест сроком до 3 месяцев или ограничение свободы сроком до 3 лет – также вероятно лишением свободы на тот же срок.
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