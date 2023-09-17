Трагический инцидент произошел 17 сентября около 11:00. На место происшествия немедленно прибыли спасатели, однако, к сожалению, спасти пострадавших не удалось.

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100 тонн зерна

В ГСЧС рассказывают, что трагедия произошла на территории одного из предприятий. При разгрузке зерна из элеватора произошло разрушение металлического конуса силоса. Как следствие – высыпалось около 100 тонн зерна. Под завалом оказались три работника предприятия.

Прибывшие на вызов спасатели высвободили из-под зерна троих человек. К сожалению, все они погибли. Обстоятельства происшествия еще выясняются.

Под зерновым завалом погибли люди / Фото ГСЧС

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