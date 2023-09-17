Прикрий інцидент трапився 17 вересня близько 11:00. На місце події негайно прибули рятувальники, однак, на жаль, врятувати постраждалих не вдалося.

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100 тонн зерна

У ДСНС розповідають, що трагедія сталася на території одного із підприємств. Під час розвантаження зерна з елеватору відбулося руйнування металевого конусу силосу. Як наслідок – висипалося близько 100 тонн зерна. Під завалом опинилися троє працівників підприємства.

Рятувальники, які прибули на виклик, вивільнили з-під зерна трьох осіб. На жаль, усі вони загинули. Обставини події наразі ще з'ясовують.

Під зерновим завалом загинули люди / Фото ДСНС

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