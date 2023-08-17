Інцидент трапився 16 серпня о другій половині дня. Службі порятунку повідомили, що у поштоматі по вулиці Небесна Сотня застряг хлопчик.

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Потерпілий відбувся переляком

Рятувальники прибули на місце події одразу – за кілька хвилин та виявили, що дверцята поштомату, в якому перебував хлопчик щільно зачинені. Тому спочатку вони відігнули їх, аби надати дитині доступ до повітря. Відчинити сам поштомат виявилося завданням не з простих. Працівники ДСНС доклали зусиль, аби визволити потерпілого якнайшвидше – він перебував у паніці.

Зрештою, за допомогою гідравлічних ножиць хлопчика дістали із "залізної пастки". Він не поранився, однак дуже перелякався.

Наразі ще з'ясовуються обставини інциденту. За попередніми даними, двері нижньої шафки поштомату були відчинені. 5-річний хлопчик (у ДСНС зазначають, що це був підліток) бавився разом з іншими дітьми. Під час ігор він заліз у шафку і – або зачинився сам, або це зробили інші діти. Зрозумівши, що двері не відчиняються, діти злякалися та покликали на поміч дорослих.

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