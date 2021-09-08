Насилие и пытки: сирийские силовики жестоко травят беженцев, которые вернулись домой

Беженцы, вернувшиеся в Сирию, очень часто страдают от пыток, унижений и сексуального насилия со стороны силовиков. Местные пограничники считают, что все, кто покинул страну во время гражданской войны, являются террористами.

Международные правозащитники задокументировали, что силовики Сирии нарушили права беженцев 66 раз. Среди жертв есть 13 детей, 15 женщин и 38 мужчин.

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Также 5 человек, которые вернулись в Сирию, умерли в заключении, а еще больше 17 пропали без вести.

Правозащитники раскрыли правду

Отчет иностранных правозащитников основывается на показаниях более 40 беженцев и их родственников, которые вернулись в страну. Специалисты собирали данные с июня 2020 года.

Военные действия, возможно, и утихли, однако склонность правительства Сирии к ужасным нарушениям прав человека не исчезла,

– отметили правозащитники.

В докладе говорится о 14 случаях сексуального насилия, в том числе 7 изнасилованиях. Жертвами стали 5 женщин, мальчик-подросток и даже 5-летняя девочка.

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Правозащитники указывают, что большинство семей беженцев возвращаются без мужчин. Это связано с угрозой ареста. Однако правительство президента Сирии Башара Асада продолжает призывать беженцев возвращаться в государство.

Изнасилованием мстят по несколько раз

Одна из девушек, которая сбежала во время войны в Ливан, рассказала правозащитникам свою историю. Она вернулась в Сирию с сыном-подростком и 3-летней дочерью и столкнулась с жестоким насилием.

Девушка сообщила, что их с детьми сразу же задержали на границе и переправили в особый центр содержания. Они находились там 29 часов. Позже ее несколько раз изнасиловали сотрудники органов госбезопасности.

Гражданская война в Сирии: коротко