Асад якобы получил 95,1% голосов, то есть поддержку 13,5 миллиона человек. Явка на выборах, которые состоялись 26 мая, достигла 78%. Об этом в прямом эфире заявил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг.

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Диктатор у власти с 2000 года, ранее страной правил его отец Хафез. Сын пока не удалось "превзойти" его – тот возглавлял Сирию в течение 29 лет.

Асад же до 2014 года не имел оппонентов на выборах. Каждый раз сирийцы получали бюллетень с вопросом: "Поддерживаете ли вы переизбрание Асада на еще один срок?".

Независимых наблюдателей на выборах в 2021 году не было. Вероятнее всего, что альтернативных кандидатов, как и раньше, допустили только для того, чтобы обеспечить победу Асаду.

Результаты других кандидатов:

Махмуд Мараи – 3,3% голосов;

Абдулла Шаллум – 1,5% голосов.

Кроме вышеупомянутых политиков за кресло президента Сирии хотели побороться 48 человек. Впрочем, никому из них не позволить принять участие в выборах.

Европа не признает это голосование

Накануне США, Великобритания, Франция, Германия и Италия сделали совместное заявление по выборам в Сирии. Они назвали их "несвободными и несправедливыми".



В конце марта в ООН сообщили, что Украина официально осудила режим Башара Асада. Все из-за нарушения прав человека и международного гуманитарного права.