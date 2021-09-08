Ґвалтування та катування: сирійські силовики жорстоко цькують біженців, які повернулись додому

Біженці, які повернулися до Сирії, дуже часто потерпають від катувань, принижень та сексуального насильства з боку силовиків. Місцеві прикордонники вважають, що всі, хто залишив країну під час громадянської війни, є терористами.

Міжнародні правозахисники задокументували, що силовики Сирії порушили права біженців 66 разів. Серед жертв є 13 дітей, 15 жінок і 38 чоловіків.

До теми Хімічні атаки, вбивства й коханий диктатор: життя Асми Асад на тлі війни у Сирії

Також 5 осіб, які повернулися до Сирії, померли в ув'язненні, а ще понад 17 пропали безвісти.

Правозахисники викрили правду

Звіт іноземних правозахисників ґрунтується на свідченнях понад 40 біженців та їхніх родичів, які повернулися в країну. Фахівці збирали дані з червня 2020 року.

Військові дії, можливо, і вщухли, проте схильність уряду Сирії до жахливих порушень прав людини не зникла,

– наголосили правозахисники.

У доповіді мовиться про 14 випадків сексуального насильства, зокрема 7 зґвалтувань. Жертвами стали 5 жінок, хлопець-підліток і навіть 5-річна дівчинка.

Варто прочитати Американська база у Сирії потрапила під обстріл: військові атакували нападників

Правозахисники вказують, що більшість родин біженців повертаються без чоловіків. Це пов'язано із загрозою арешту. Проте уряд президента Сирії Башара Асада продовжує закликати біженців повертатись у державу.

Ґвалтуванням мстять по кілька разів

Одна з дівчат, яка втекла під час війни у Ліван, розповіла правозахисникам власну історію. Вона повернулась до Сирії із сином-підлітком і 3-річною дочкою та зіткнулася з жорстоким насильством.

Дівчина повідомила, що їх із дітьми відразу ж затримали на кордоні та переправили в особливий центр утримання. Вони перебували там 29 годин. Пізніше її кілька разів зґвалтували співробітники органів держбезпеки.

Громадянська війна у Сирії: коротко