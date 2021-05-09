У третій частині оповіді про дружину Башара Асада розповідаємо про її роль у ситуації навколо громадянської війни у Сирії. Після хвороби нова реальність вимагала нової Асми. Вона змінила стиль та перестала носити ювелірні прикраси.

На порозі війни у Сирії

З січня 2011 року демонстрації стали звичною справою, особливо після молитов у п'ятницю. Так почався ескалаційний процес протестів та насилля. Реакція влади ставала все важчою: спочатку нападники, потім снайпери, згодом – важка артилерія. Вплив генералів, шефів розвідки та партії БААС зник за 10 років. Тепер вони повернулися мститися.

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"Вони люблять тебе і твою дружину, ти не Мубарак, – казав Башару Вафік Саїд. – У тебе є шанс стати найвеличнішим лідером Арабського світу!" Просто дай їм трохи прав та гідності і тебе будуть любити завжди! Але президент вже не звертав зі шляху. Почалися темні часи.

Незабаром, країна вже виглядала так / Фото History

Аніса, мати Башара, теж спонукала його вдатися до жорсткої відповіді. "Що б зробив твій батько?" – питала вона у нього. У 1982 він силою подавив виступ в Хамі.

Війна у Сирії Конфлікт розпочався 15 березня 2011 року з демонстрацій, які були частиною Арабської весни. Після цього переріс у повстання та громадянську війну в 2012 році. Протестувальники вимагали відставки Президента Башара аль-Асада.

І – найстрашніше – Башар повторював, що "його батько був правим. Тисячі смертей у Хамі дали нам 30 років стабільності". У той час як Сирія поринула в хаос, повітряні замки Асми руйнувалися.

Гала-вечір для перезапуску Нацмузею був скасований. Проєкти культурного відновлення ніколи не здійснилися як і Музей Винаходів. Гроші скінчилися, консультанти поїхали, викреслюючи роки роботи з Асмою зі своїх резюме.

У лютому 2012 року, через рік після Арабської Весни, Четверта дивізія артилерії під командуванням молодшого брата Башара Махера обстрілювала місто Хомс, де виросли батьки Асми. Тепер там збройне повстання – солдати приєдналися до цивільних, 7 тисяч людей померло по всій країні.

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Що робила в цей час сама Асма? Спілкувалася з подругою щодо нової колекції взуття – "лабутенів". Вона майже не з'являлася на публіці з початку протестів. Можливо, на деякий час втекла за кордон. Ті, хто розмовляв з нею на початку війни, казали: вона дотримувалася офіційної лінії, що акції – іноземна змова. Ініш казали, що Асмі було страшно, коли жорстокість Башара зростала.

Подалі від бійні і у її вир

В теорії, Асма могла поїхати до Лондону, де арабські монархії готували їй безпечне та спокійне місце. Як британській громадянці, їй не може бути заборонено повернутись додому. Але атмосфера була іншою, включаючи протести біля її родинного будинку в Актоні і червону фарбу на дверях. Квінс Колледж стер її ім'я зі списку випускниць.

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Також були чутки, що вона поїхала з Сирії і покинула дітей. Останній раз її бачили у січні 2012 року на проурядовому мітингу. Асма та діти переїхали до палацу біля моря, подалі від пострілів та сльозогінного газу. Не маючи публічної ролі, Асма почала ремонтувати будинок. До прикладу, витратила 345 тисяч доларів США на меблі.

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Щоб обійти санкції, вона робила закупи в Дубаї та використовувала псевдонім для Harrods. Людина Асадів у Лондоні допомогла з люстрами. "Реальний диктатор будинку", – жартувала сама про себе Асма.

Її шопінг був розкритий, коли отримали доступ до тисяч листів на Вікілікс. У цей час відбувалося пілкувалася з дочкою правителя Катару, поки Доха не встала на сторону повстанців. Принцеса непрямо штовхала Асму до втечі. Цікаво, що подружжя все одно спілкувалося з любов'ю.

Війна змінила стиль, але не погляди Асми Асад / Фото The Guardian

28 грудня 2011 року, коли танки били по Хомсу, вона написала Башару: "Якщо ми достаньо сильні разом...ми переможемо разом… Я тебе кохаю. Чому? Список може бути нескінченним".

На боці режиму У лютому 2012 вона випустила першу офіційну заяву: "Президент – президент всієї Сирії, а не голова фракції сирійців. І Перша Леді підтримує його у цій ролі". Асма Асад обрала, на чиєму вона боці.

Влітку 2012 Асма почала повертатись до публічного життя, особливо після втечі дружини Башара Бушри, чоловік якої загинув від бомби. Бушра та її чоловік до останнього боролися з дружиною Башара. І хоча повстанці взяли на себе відповідальність, це нічого не доводило. Багато хто вважав це було замовна ліквідація.

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Далі позиції режиму покращилися, особливо з падінням Хомсу. Так, антиурядові сили досі контролювали деякі передмістя Дамаску та обстрілювали центр столиці, але були не здатні скинути Асадів. Війна продовжувалася, Башар ставав все більш безжальним: спочатку артилерія, далі аіванальоти, далі "бочкові бомби".

Вони спробували це один раз. Спрацювало на фоні стриманого засудження, але без інтервенції. Тож вони розгортали це повністю і це стане новою нормою,

– пояснив The Economist один дипломат.

Хімічні атаки та боротьба з раком

У серпні 2013 року нові фото заполонили мережу: люди з піною у роті та носі. Сотні загинули у районах, що контролювалися повстанцями проти режиму Асада. Розслідування ООН підтвердило: вони були вбиті зарином, нервовим газом.

Який, звісно, заборонений до використання. І це було найгіршою подібною атакою після Халабджи у 1988 році (Саддам Хусейн проти Курдів). Через день фото Асми та Башара на квітчастому балконі були опубліковані у Facebook.

"Любов це країна на чолі з левом, який переміг іноземну конспірологію та Першою леді, присвяченій своїй Батьківщині", – був офіційний коментар. Хтось написав там: "Вам не соромно? Ваших людей вбивають, а ви просто дивитесь чи гірше...замовляєте взуття?" Важко уявити, наскільки Сирія була знищена роки потому.

ІДІЛ та зовнішнє втручання У 2014 році з'явилася "Ісламська держава" – радикальна сунітська терористична організація. Вони скористалися хаосом, щоб створити так званий Халіфат у Сирії та Іраку. Їхня жорстокість була загрозою для сил Башара, але й послабило підтримку для його ворогів. На допомогу прийшли Росія та Іран.

Асади почали вигравати війну дюйм за дюймом. Через два роки режим взяв останнє велике місто – Алеппо. Бомби все ще падали, половина країни була в руїні. ООН перестало рахувати смерті у тому ж 2016, наразі цифра коливається біля 500-600 тисяч жертв, а 12 млн сирійців стали біженцями.

Свого часу Асма успішно поборола онкологію / Фото The Japan Times

На заміну гламуру прийшли: пласке взуття, футболки та штани. Смерть матері Башара залишив її без останнього опонента. Але новий ворог зростав всередині неї – рак грудей (діагнозували у 2018). Хвороба не зупинила її від виконання державних функцій і вона лишилася у Сирії.

Боротьба з хворобою постійно і детально описувалася державними ЗМІ аж до останніх моментів перед операцією. Коли не стало волосся, вона носила красиві хустки – знак сили та вразливості. Вона перемогла так само як ії чоловік на фронті. "Я сподіваюся, ми скоро відсвяткуємо перемогу Сирії!" – сказала вона.

Гуманітарна допомога 2.0 і збагачення

Ще до повного одужання, вона їздила бідними селами, стукала у двері будинків загиблих солдатів, втішала рідних та передавала їм подарунки. Це була свідома спроба приховати свою британськість.

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Вона так важко працювала над своїм арабським, що навіть сирійці більше не могли вловити її англійський акцент. Асма розмовляла лише з російськими ЗМІ, ігноруючи західні.

Хоча її траст закрився ще у 2012, вона знову робила щось схоже: збирала та розподіляла гуманітарну допомогу. Ті англомовні працівники, що ще були, працювали з ООН, бо знали міжнародні правила. Асма могла відчинити двері та блокпости. До 2017 року саме так до Сирії потрапляла більшість "гуманітарки". Звісно, лише до проурядових районів.

Чіткість посеред хаосу ООН часто має справу з корупціонерами, коли мова заходить про допомогу. Але навіть ветерани були в шоці від того, як все працює у Сирїі. З 2016 до 2019 року, Траст отримував більшу кількість грошей кожен рік (Агенство по біженцям надало 6,5 млн доларів США). Наразі, організація має 1500 співробітників та 5000 волонтерів.

Асма отримала не тільки гроші, але й широку мережу патронажу, куди входили сирійські варлорди (військові лідери на певній території – 24). Люди дякували Асмі за захист та добру волю у вигляді багажу з грошима. Їх доставляли у пов'язані з Трастом організації. Звісно, вона і більш прямо отримувала зиск від війни.

Бізнес, з яким вона мала зв'язок, виграв державний контракт на виготовлення смарт-карток. Вона запустила мобільний оператор Еммател (згадаємо, що так її називали у школі – 24). Його зареєстрували на Ходра Алі Тахера – фасада Асми для всього. Родина Асми стала виключно впливовою у економіці Сирії.

Брат Фірас та кузен Муаннад Даббаг керували картковою компанією від її імені. Деякі джерела кажуть, що Башар задоволений фінансовими успіхами дружини та вдячний за допомогу. Він втомлений після 10 років війни, а економіка ніколи не була його сильною стороною. Тож Асма стала "головним економічним радником".

Остання перемога Асми

Особливо це стало видно з 2019 року, коли росіяни почали вимагати виплати боргів, а США – посилювали санкції. Уряд дуже потребував грошей. Рамі Махлуф прийшов на поміч зі своїми компаніями, монополіями та шляхами контрабанди. Серед його активів був Syriatel – головний телефонний оператор держави.

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На практиці Махлуф діяв як CEO всієї країни, який міг звільнити будь-кого одним дзвінком. Але це вже не так, бо у битві з Ремі Махлуфом, який колись зупинив економічні реформи Асми, переможцем вийшла саме вона. Без Аніси, він втратив захисника.

Падіння Махлуфа Організацію кузена Башара, яка забезпечувала прихильність алавітів, забрав собі Траст. Syriatel був забраний під заставу. Рахунки були заморожені. Люди Асми зайняли місця у радах підприємств. У відповідь Махлуф спробував скинути Асму з трону, але залишається під частковим домашнім арештом. Він поки живий, бо знає паролі до іноземних рахунків на 10 млрд доларів США.

Асма продовжила: під заставу пішла і друга мобільна компанія Сирії, її команда зайняла топ-посади. Еммател працює навіть у непідконтрольних Башару зонах. Фінансові махінації та успіх трохи погіршили імідж Асми. Дехто сприймає її як підлу, жадібну людину.

На чолі Сирії? Це небезпечна гра

Але ніхто не може звинуватити її у незнанні як працює Сирія. У країні після війни, саме вона прийматиме рішення. Більше не "пустельна роза", вона тепер "жасминова леді". Величезні постери, раніше зарезервовані лише для лідерів країни, з'явилися у Хомсі, її портрети тепер поряд з Башаровими.

Чи зможе Асма замінити Башара? Покаже лише час / Фото The Times of Israel

Багато її найближчих радників тепер у офісі президента. Вона контролює призначення у палаці і "може номінувати кого вона хоче", – сказав бізнесмен, що подорожує між Дамаском та Європою. І єдина дискусія, що зараз точиться: чи достатньо в неї амбіцій, щоб стати самій президентом.

Якщо позиції Башара похитнуться, чи зможе Асма зміцнити сунітську більшість? Чутки навіть про члена родини і таємну зустріч із американцями для просування цієї схеми. "Башар та Асма обидва думають про це. Вона б любила посаду президента і це б врятувало режим", – розповів колишній дипломат із Сирії.

Але є проблема: алавітські "яструби" все ще тут. Ті самі, злі після виходу з Лівану. Головний опонент, можливо – Махер Асад, брат Башара, досі на чолі своєї дивізії. "Армія та секта зголосяться, щоб вона не стала президентом", – вважає торговець-сирієць у Дубаї. Вона найсильніша ніж будь-коли, але й вразлива. Навіть розмови про лідерство можуть бути небезпечними. Дівчина з західного Лондону може врешті-решт зайти занадто далеко, але шляху назад давно нема.