В третьей части повествования о жене Башара Асада рассказываем о ее роли в ситуации вокруг гражданской войны в Сирии. После болезни новая реальность требовала новой Асмы. Она изменила стиль и перестала носить ювелирные украшения.

На пороге войны в Сирии

С января 2011 года демонстрации стали привычным делом, особенно после молитв в пятницу. Так начался эскалационный процесс протестов и насилия. Реакция властей становилась все тяжелее: сначала нападавшие, потом снайперы, впоследствии – тяжелая артиллерия. Влияние генералов, шефов разведки и партии БААС исчезло за 10 лет. Теперь они вернулись мстить.

Читайте первую часть Секрет Асмы Асад: как начиналась история жены диктатора и гламурной леди

"Они любят тебя и твою жену, ты не Мубарак, – говорил Башару Вафик Саид. – У тебя есть шанс стать величайшим лидером Арабского мира!" Просто дай им немного прав и достоинства и тебя будут любить всегда! Но президент уже не сворачивал с пути. Начались темные времена.

Вскоре, страна уже выглядела так / Фото History

Аниса, мать Башара, тоже побудила его прибегнуть к жесткому ответу. "Что бы сделал твой отец?"- спрашивала она у него. В 1982 он силой подавил выступление в Хаме.

Война в Сирии

Конфликт начался 15 марта 2011 года с демонстраций, которые были частью Арабской весны. После этого перерос в восстание и гражданскую войну в 2012 году. Протестующие требовали отставки президента Башара аль-Асада.

И – самое страшное – Башар повторял, что "отец был прав. Тысячи смертей в Хаме дали нам 30 лет стабильности". В то время как Сирия погрузилась в хаос, воздушные замки Асмы рушились.

Гала-вечер для перезапуска Нацмузея был отменен. Проекты культурного восстановления никогда не осуществились как и Музей изобретений. Деньги кончились, консультанты уехали, вычеркивая годы работы с Асмой из своих резюме.

В феврале 2012 года, через год после Арабской Весны, Четвертая дивизия артиллерии под командованием младшего брата Башара Махера обстреливала город Хомс, где выросли родители Асмы. Теперь там вооруженное восстание – солдаты присоединились к гражданским, 7 тысяч человек умерло по всей стране.

Возможен вариант Жену Асада могут лишить гражданства Британии за подстрекательство к террору

Что делала в это время сама Асма? Общалась с подругой насчет новой коллекции обуви – "лабутенов". Она почти не появлялась на публике с начала протестов. Возможно, на некоторое время сбежала за границу. Те, кто разговаривал с ней в начале войны, говорили: она следовала официальной линии, что акции – иностранный заговор. Они говорили, что Асме было страшно, когда жестокость Башара росла.

Подальше от бойни и в ее вихрь

В теории, Асма могла поехать в Лондон, где арабские монархии готовили ей безопасное и спокойное место. Как британской гражданке, ей не может быть запрещено вернуться домой. Но атмосфера была иной, включая протесты возле ее семейного дома в Актоне и красную краску на дверях. Квинс Колледж стер ее имя из списка выпускниц.

Читайте вторуючасть Милая "принцесса" или корыстная женщина: в чем феномен Асмы Асад

Также были слухи, что она уехала из Сирии и покинула детей. Последний раз ее видели в январе 2012 года на проправительственном митинге. Асма и дети переехали во дворец у моря, подальше от выстрелов и слезоточивого газа. Не имея публичной роли, Асма начала ремонтировать дом. К примеру, потратила 345 тысяч долларов США на мебель.

​Закон "Цезаря" Превратить жизнь Асада в ад: как США ударили по режиму в Сирии

Чтобы обойти санкции, она делала покупки в Дубае и использовала псевдоним для Harrods. Человек Асадов в Лондоне помог с люстрами. "Реальный диктатор дома", – шутила сама про себя Асма.

Ее шопинг был раскрыт, когда получили доступ к тысячам писем на Викиликс. В это время происходило общение с дочерью правителя Катара, пока Доха не встала на сторону повстанцев. Принцесса косвенно толкала Асму к бегству. Интересно, что супруги все равно общались с любовью.

Война изменила стиль, но не взгляды Асмы Асад / Фото The Guardian

28 декабря 2011 года, когда танки били по Хомсу, она написала Башару: "Если мы достаточно сильны вместе...мы победим вместе... Я тебя люблю. Почему? Список может быть бесконечным".

На стороне режима

В феврале 2012 она выпустила первое официальное заявление: "Президент – президент всей Сирии, а не глава фракции сирийцев. И первая леди поддерживает его в этой роли". Асма Асад выбрала, на чьей она стороне.

Летом 2012 Асма начала возвращаться к публичной жизни, особенно после побега жены Башара Бушры, муж которой погиб от бомбы. Бушра и ее муж до последнего боролись с женой Башара. И хотя повстанцы взяли на себя ответственность, это ничего не доказывало. Многие считали, это было заказная ликвидация.

Тем временем Украина осудила режим Асада и его российского куратора в Сирии

Далее позиции режима улучшились, особенно с падением Хомса. Так, антиправительственные силы до сих пор контролировали некоторые пригороды Дамаска и обстреливали центр столицы, но были не способны сбросить Асадов. Война продолжалась, Башар становился все более безжалостным: сначала артиллерия, потом авианалеты, далее "бочковые бомбы".

Они попробовали это один раз. Сработало на фоне сдержанного осуждения, но без интервенции. Поэтому они разворачивали это полностью, и это станет новой нормой,

– пояснил один дипломат.

Химические атаки и борьба с раком

В августе 2013 года новые фото заполонили сеть: люди с пеной во рту и носу. Сотни погибли в районах, контролировавшихся повстанцами против режима Асада. Расследование ООН подтвердило: они были убиты зарином, нервнопаралитическим газом.

Который, конечно, запрещен к использованию. И это было худшей подобной атакой после Халабджи в 1988 году (Саддам Хусейн против Курдов). Через день фото Асмы и Башара на цветастом балконе были опубликованы в Facebook.

"Любовь – это страна во главе со львом, который победил иностранную конспирологию, и Первой леди, посвятившей себя своей Родине", – был официальный комментарий. Кто-то написал там: "Вам не стыдно? Ваших людей убивают, а вы просто смотрите или хуже...заказываете обувь?". Трудно представить, насколько Сирия была уничтожена годы спустя.

ИГИЛ и внешнее вмешательство

В 2014 году появилось "Исламское государство" – радикальная суннитская террористическая организация. Они воспользовались хаосом, чтобы создать так называемый халифат в Сирии и Ираке. Их жестокость была угрозой для сил Башара, но и ослабила поддержку для его врагов. На помощь пришли Россия и Иран.

Асады начали выигрывать войну дюйм за дюймом. Через два года режим взял последний крупный город – Алеппо. Бомбы все еще падали, половина страны была в Руине. ООН перестало считать смерти в том же 2016, сейчас цифра колеблется около 500-600 тысяч жертв, а 12 млн сирийцев стали беженцами.

В свое время Асма успешно поборола онкологию / Фото The Japan Times

На замену гламуру пришли: плоская обувь, футболки и брюки. Смерть матери Башара оставила ее без последнего оппонента. Но новый враг рос внутри нее – рак груди (диагноз в 2018). Болезнь не остановила ее от выполнения государственных функций, и она осталась в Сирии.

Борьба с болезнью постоянно и подробно описывалась государственными СМИ вплоть до последних моментов перед операцией. Когда не стало волос, она носила красивые платки – знак силы и уязвимости. Она победила так же, как и ее муж на фронте. "Я надеюсь, мы скоро отпразднуем победу Сирии!"– сказала она.

Гуманитарная помощь 2.0 и обогащение

Еще до полного выздоровления она ездила по бедным деревням, стучала в двери домов погибших солдат, утешала родных и передавала им подарки. Это была сознательная попытка скрыть свою британскость.

​Актуально Детей учили быть террористами: освобожденные из Сирии украинки рассказали о пережитом

Она так тяжело работала над своим арабским, что даже сирийцы больше не могли уловить ее английский акцент. Асма разговаривала лишь с российскими СМИ, игнорируя западные.

Хотя ее траст закрылся еще в 2012, она снова делала что-то похожее: собирала и распределяла гуманитарную помощь. Те англоязычные работники, что еще были, работали с ООН, потому что знали международные правила. Асма могла открыть двери и блокпосты. До 2017 года именно так в Сирию попадало большинство "гуманитарки". Конечно, только в проправительственные районы.

Ясность посреди хаоса

ООН часто имеет дело с коррупционерами, когда речь заходит о помощи. Но даже ветераны были в шоке от того, как все работает в Сирии. С 2016 по 2019 год Траст получал большее количество денег каждый год (Агентство по беженцам предоставило 6,5 млн долларов США). Сейчас организация имеет 1500 сотрудников и 5000 волонтеров.

Асма получила не только деньги, но и широкую сеть патронажа, куда входили сирийские варлорды (военные лидеры на определенной территории – 24). Люди благодарили Асму за защиту и добрую волю в виде багажа с деньгами. Их доставляли в связанные с Трастом организации. Конечно, она и более прямо получала выгоду от войны.

Бизнес, с которым у нее была связь, выиграл государственный контракт на изготовление смарт-карт. Она запустила мобильный оператор ЕЭммател (вспомним, что так ее называли в школе – 24). Его зарегистрировали на Ходра Али Тахера – фасада Асмы для всего. Семья Асмы стала исключительно влиятельной в экономике Сирии.

Брат Фирас и кузен Муаннад Даббаг управляли карточной компанией от ее имени. Некоторые источники говорят, что Башар доволен финансовыми успехами жены и благодарен за помощь. Он устал после 10 лет войны, а экономика никогда не была его сильной стороной. Поэтому Асма стала "главным экономическим советником".

Последняя победа Асмы

Особенно это стало видно с 2019 года, когда россияне начали требовать выплаты долгов, а США – ужесточали санкции. Правительство очень нуждалось в деньгах. Рами Махлуф пришел на помощь со своими компаниями, монополиями и путями контрабанды. Среди его активов был Syriatel – главный телефонный оператор государства.

​Интересная информация Бежали от ужасов войны или приехали учиться: сколько сирийцев живут в Украине

На практике Махлуф действовал как CEO всей страны, который мог уволить любого одним звонком. Но это уже не так, потому что в битве с Реми Махлуфом, который когда-то остановил экономические реформы Асмы, победителем вышла именно она. Без Анисы он потерял защитника.

Падение Махлуфа

Организацию кузена Башара, обеспечивавшую благосклонность алавитов, забрал себе Траст. Syriatel был забран под залог. Счета были заморожены. Люди Асмы заняли места в советах предприятий. В ответ Махлуф попытался сбросить Асму с трона, но остается под частичным домашним арестом. Он пока жив, потому что знает пароли к иностранным счетам на 10 млрд долларов США.

Асма продолжила: под залог ушла и вторая мобильная компания Сирии, ее команда заняла топ-должности. Эммателл работает даже в неподконтрольных Башару зонах. Финансовые махинации и успех немного ухудшили имидж Асмы. Некоторые воспринимают ее как подлого, жадного человека.

Во главе Сирии? Это опасная игра

Но никто не может обвинить ее в незнании как работает Сирия. В стране после войны именно она будет принимать решение. Больше не "пустынная роза", она теперь "жасминовая леди". Огромные постеры, ранее зарезервированные лишь для лидеров страны, появились в Хомсе, ее портреты теперь рядом с Башаровыми.

Сможет ли Асма заменить Башара? Покажет только время / Фото The Times of Israel

Многие из ее ближайших советников теперь находятся в офисе президента. Она контролирует назначения во дворце и "может номинировать кого она хочет", – сказал бизнесмен, путешествующий между Дамаском и Европой. И единственная дискуссия, которая сейчас идет: достаточно ли у нее амбиций, чтобы стать самой президентом.

Если позиции Башара пошатнутся, сможет ли Асма укрепить суннитское большинство? Слухи даже о члене семьи и тайной встрече с американцами для продвижения этой схемы. "Башар и Асма оба думают об этом. Она бы любила пост президента, и это бы спасло режим", – рассказал бывший дипломат из Сирии.

Но есть проблема: алавитские "ястребы" все еще здесь. Те самые, злые после выхода из Ливана. Главный оппонент, возможно – Махер Асад, брат Башара, до сих пор во главе своей дивизии. "Армия и секта согласятся, чтобы она не стала президентом", – считает торговец-сириец в Дубае. Она сильней чем когда-либо, но и уязвима. Даже разговоры о лидерстве могут быть опасными. Девушка из Западного Лондона может в конце концов зайти слишком далеко, но пути назад давно нет.