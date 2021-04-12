Жена президента Сирии Башара Асада играет все большую роль в войне, которую ведет ее муж вот уже 10 лет. Асма – сильная, как никогда раньше. Ее путь к власти от квартиры в Лондоне до разоренной земли был непростым.

Из банков Лондона на войну. Как Асма Асад стала настолько влиятельной, что решает судьбу конфликта в Сирии, рассказываем в адаптации статьи The Economist.

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Жена диктатора и гламурная леди

Прошлым летом в сети гуляла фотография первой леди Сирии. К тому времени, сирийская армия сражалась с последними повстанцами на северо-западе страны. На фото были Асма, Башар и трое их детей на ветреном холме, окруженные солдатами.

Лидер Сирии одет в куртку анорак, кроссовки и рубашку поло – одежда для воскресной прогулки, а не для пытки диссидентов. Осанка Асмы более жесткая – руки по бокам; в кроссовках, белых джинсах, и в солнцезащитных очках-авиаторах.

Именно она – центр снимка. Но спокойствие за спиной – обманчиво. За 10 лет гражданской войны семья сохранила власть, но страшной ценой. Силы режима убили сотни тысяч сирийцев, а 14 тысяч были замучены до смерти. Половина населения сбежала из своих домов, вызвав самый большой кризис мигрантов со времен Второй мировой войны.



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До Сирии Асма росла и работала в Лондоне / Фото Heavy

И полным призраками прошлого: банкир в J.P.Morgan, заключает поздние вечерние соглашения; гламурная первая леди, которая думала, что социальные реформы модернизируют государство-парию; Мария-Антуанетта из Дамаска на шоппинге, когда ее страна горит; мать нации, которая борется с раком, в то время, как муж уничтожает восстания.

Где закончится ее путешествие? В прошлом году США сказали, что считают Асму одним из самых крупных победителей этой войны. Как Ким Йо Чжон в КНДР, Асма Асад когда-то имеет шанс сменить на посту лидера Башара.

Асма Ахрас: как все начиналось

Будущая жена Башара Асада родилась в 1975 году в Актоне, неприметном районе на западе Лондона. Улицы рядом были гораздо богаче. Как и большинство сирийцев, ее родители – мусульмане-сунниты (это важно, ведь Асады – алавиты – 24).

Они доминировали до 1960-х годов, тогда, когда маленькая и маргинализированая секта алавитов совершила переворот. Хафез Асад, отец Башара, был его частью и объявил себя президентом в 1970 году. Чуть позже родители Асмы прибыли в столицу Британии в поисках лучшей жизни. Там они находились в религиозном изгнании: отец ходил на молитвы в мечеть в пятницу, а мать сняла хиджаб только после свадьбы дочери.

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Друзья описывали семью как "культурных консерваторов", но они хотели ассимилировать детей. Поэтому в местной школе Асму знали как Эмму. "Вам придется приложить очень много усилий, чтобы узнать в ней сирийку", – сказал сосед.

Казалось, ее судьба – жизнь среди элиты Лондона. Подростком Асма ходила в одну из лучших частных школ для девушек – Квинс Колледж. Это в нескольких кварталах от медицинской практики отца на Харли-стрит. Наконец, Асма получила степень в компьютерных науках в Королевском колледже Лондона. Те, кто относился хорошо и кто плохо, вспоминают – она была умна и трудолюбива. Но никто не помнит за ней интереса к Ближнему Востоку.

Во время визитов в Дамаск она проводила время у бассейна гостиницы Sheraton. "Была очень английской, и казалось, что не хотела иметь ничего общего с Ближним Востоком", – вспоминал друг семьи. Мало кто удивился, когда она получила работу в банке J.P.Morgan. Ожидалось, что персонал будет работать 48 часов и быстро, и даже спать в офисе.

Некоторые новички были наглы и открыто амбициозны, но Пол Гиббс, тренировавший Асму, описывает ее так: "скромная и вежливая женщина-подчиненный в примитивных черных костюмах".

Она работала со слияниями и поглощениями (опыт позже понадобится в Сирии), встречалась со странным банкиром и даже получала предложения выйти замуж. Несмотря на достаточную зарплату, продолжала жить с родителями, пока работала в Лондоне.

Ее мать Сахар имела амбициозные планы в отношении Асмы. Один из ее родственников помог Хафезу получить власть. Использовав эту связь, Сахар получила работу в посольстве Сирии в столице Британии. Также она планировала свести дочь с его вторым сыном Башаром. Эти двое виделись в Англии несколько раз, когда Башар был медицинским студентом в 1990-х.

Скромный сын выходит из тени

Нынешний лидер Сирии рос в тени своего властного отца. Он был единственным из шести детей, которому разрешили учиться за границей. Нелюбовь к крови привела его к офтальмологии, хоть эта дисциплина и считалась менее престижной. Тем временем старший брат Басиль, служил в армии Сирии, водил быстрые машины и менял женщин.



Басиль Асад был намного популярнее брата / Фото Suffragio

Башар был "пунктуальным трудоголиком, ежедневно ходил в колледж, избегал дикой жизни", – сказал Вафик Саид, богатый сириец-экспат. Любил Фила Коллинза и Electric Light Orchestra. Он обращал внимание на женщин, часто на тех, кого отверг Басиль. Но не только он решал, кто станет его женой.

Лидер не по своей воле Когда брат погиб в автокатастрофе в 1994 году (предварительно, уезжая в своем Мерседесе из аэропорта Дамаска), судьба династии Асадов неожиданно упала на плечи Башара. А тот до сих пор был холост, когда в 2000 умер Хафез Асад. Поэтому второй сын после подтасованных выборов стал президентом страны.

Асма на это время была "прикована" к столу у J.P.Морган уже два года. Неожиданно она исчезла на три недели без предупреждения. Вернувшись, она рассказала странную историю: ее почти украл лихой сириец, увез в Ливию, где они заключили сделку в палатке посреди Сахары. Асма немедленно уволилась и даже отказалась от только что выигранного места в школе бизнеса Гарварда.

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В более позднем интервью она сказала: "кто выберет Гарвард вместо любви?".

Сложная страна и заложница дома

Итак, теперь Асме пришлось выйти за пределы отеля. А там ее ждала гораздо более сложная страна. Горы и пустыни прячут покрывало из этнических и религиозных групп. Большинство из них репрессировало кого-то в тот или иной момент истории. Франция получила Сирию после крушения Османов, ее правление между двумя мировыми войнами было спокойно и быстро.

А вот первые годы независимости Сирии были отмечены внутренней борьбой, где один переворот следовал за другим. Турбулентность закончилась в 1970 с приходом, как уже указано выше, Хафеза Асада – бескомпромиссного боевого пилота – и его партии БААС. Он правил с помощью страха. Секретные службы управляли информационными сетями, слушали телефоны и пытали людей без разбора.



Хафез и Башар Асади на портретах / Фото Mapio.net

Когда в 1982 году сунниты подняли восстание против Хафеза в Хаме, он сравнял целые районы города с землей. Когда Асма прибыла в Дамаск, его уже не было среди живых; но наследие оставалось: советская архитектура и портреты в полный рост. Поддержка террористических движений по всему Ближнему Востоку отрезала Сирию от Запада. Приход Башара многие воспринимали как возможность восстановить отношения.

В инаугурационной речи Башар Асад обещал бороться с коррупцией и разрешить честные многопартийные выборы. Скоро он закрыл самые большие тюрьмы в стране. В кафе люди начали осторожно обсуждать политику. Ролевыми моделями – как гламурная первая леди может стать двигателем реформ – были королева Иордании Рания, жена шейха Моза из Катара и даже принцесса Диана из Британии.

Секулярная партия БААС была более открыта к женщинам, занимавшим государственные посты. "Я думал, что комбинация этих двух сделает Сирию раем", – говорил экспат Вафик Саид. Но, как и многим женщинам, Асме пришлось столкнуться с семьей мужа. Мать Башара, Аниса, хотела женить его внутри клана, чтобы создать династию, как в Саудовской Аравии.

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Некоторые даже говорили, что Башар должен отказаться от президентства, чтобы жениться на суннитке. Не в состоянии остановить свадьбу, Аниса смогла скрыть ее. Об этом не было новостей в прессе, не было фото. Асме говорили, что ее работа – рожать потомков и избегать новостей. Титул "Первая леди" хотела сохранить за собой мать. Асму даже на улице никто не узнавал и она не могла разговаривать по-арабски свободно.



Первые годы вместе были очень непростыми для Асмы / Фото Taiwan News

Домашняя жизнь была скудной. "Они ее ненавидели и держали внутри дома годами", – сказал The Economist Айман Абдель Нур, экс-советник Башара. Когда семья собиралась поесть, то разговаривала с привычным алавитским пафосом. Остальная часть господствующей элиты тоже не была дружественной. Бывшие союзники тормозили реформы нового президента.

Хафез Асад был осьминогом, который контролировал свои щупальца. Башар начинал как осьминог, которого контролируют,

– сказал изданию приближенный к режиму бизнесмен.