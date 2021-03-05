В Германии объявили первый приговор за пытки в Сирии. В работу был запущен "Акт Цезаря", с помощью которого планируют преследовать подозреваемых в преступлениях во время войны в этой стране.

Суд Германии в городе Кобленц вынес первый исторический приговор за пытки во время войны в Сирии со стороны сил президента Башара Асада. Бывший член сирийской секретной полиции был приговорен к 4,5 годам тюрьмы. Его обвиняли в преступлениях против человечества.

Интересно Почему Байден решил ударить по Сирии: детали первой военной операции

Первый приговор в своем роде

На скамье подсудимых в городе Кобленц оказался Эйяд А (другие издания называют его полное имя – Эйяд Аль-Гариб) 44-летний сириец. Среди забросов к нему: окружение людей на антиправительственных демонстрациях в городе Дума в 2011 году и доставление их в центр задержания. Там их пытали, пишет DW.

Читайте еще Превратить жизнь Асада в ад: как США ударили по режиму в Сирии

Вынесенный приговор – первый за пределами Сирии по пыткам при поддержке государства и режима Асада.

Правозащитники сейчас надеются, что вердикт создаст прецедент для других кейсов. Для запуска дела была использована так называемая "универсальная юрисдикция".

Беженец, свидетель, виновный – история Эйяда Гариба / Фото FT

Это термин международного права, позволяющий судить за военные преступления за пределами страны, где они были совершены. Разбирательство длилось 10 месяцев, были заслушаны более 10 свидетелей – мужчины и женщины. Некоторые выступали только анонимно, потому что им угрожали в соцсетях или запугивали родственников в Сирии, сообщает DW.

Они рассказали об ужасах и унижения в тюрьме Аль-Катаиб (избиение, подвешивание к потолку, ток, вырывание ногтей) в "почти промышленных масштабах". Также были продемонстрированы тысячи фотографий, вывезенных из Сирии офицером полиции (именно он и является "Цезарем" – 24).

Прокуроры говорили, что Эйяд А. забрал по меньшей мере 30 протестующих в секретную тюрьму Аль-Катиб возле Дамаска. Она еще известна под цифрой "отдел 251". Такие как он – "винтики, позволявшие пыточной машине работать". Сам Эйяд – из сельской местности и бедной семьи, где не было особого способа заработать.

Побег и арест: как сирийцев нашли в Европе

Понимая ситуацию, Эйяд пошел работать на спецслужбы Сирии, сначала спортивным тренером. Но дальше сержанта не продвинулся, оказавшись в Главном управлении разведки (Идарат аль-Мухабарат аль-Амма). Это главный гражданский разведывательный орган, который играет главную роль в подавлении недовольства режимом.

Война в Сирии началась с расстрела протеста / Фото Wikimedia Commons

Осенью 2011 года его перевели в "подразделение 40" под командованием Хафиза Махлуфа, кузена Башара Асада. Отдел имел страшную и жестокую репутацию убийц. Когда начались первые выступления против Асада в рамках "Арабской весны", Махлуф приехал к протестующим на джипе "Мерседес", взял автомат и начал прицельно стрелять.

Если вы любите президента, стреляйте в предателей,

– якобы сказал Махлуф своему подразделению (со слов Ейяда).

Защита настаивала, что подзащитного могли убить, если бы он не выполнял подобных приказов. И несмотря на факты задержаний, Эйяд якобы лично не выполнял указания от командования бить людей. Более того, был готов свидетельствовать против своего непосредственного командира.

Из Сирии в Германию А дальше бежал из страны в 2013 году, некоторое время провел в Турции и Греции. Прибыл в Германию в 2018 году и получил статус беженца. Он не скрывал прежнюю работу, поэтому был допрошен Федеральным ведомством по уголовным делам (BKA), как свидетель. Протокол занял более 30 страниц. Мужчина рассказал, что даже в кафетерии "251-го" были слышны крики.

Впрочем, в Германии его опознали некоторые люди, считающие себя его жертвами, некоторые из них прибыли в страну, как беженцы.

Ейяда арестовали в 2019 вместе с более старшим по званию офицером Анваром Расланом (Анвар Г.) Его тоже судят в Кобленце, он был одним из руководителей Ейяда и "наблюдал за пытками более чем 4000 заключенных". По меньшей мере 58 человек погибли, а остальные были даже изнасилованы. В Германию попал через Иорданию.

Линн Маалуф, заместитель директора Amnesty International по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки, прокомментировала решение: "...исторический приговор – решительная победа для десятков тысяч сирийских жертв пыток и насильственных исчезновений. Также это четкое сообщение правительства Сирии: виновные в ужасных нарушениях будут привлечены к ответственности".

Война в Сирии все еще продолжается Конфликты, за которыми стоит следить в 2021 году

Судья Энн Кербер, по описанию журналиста DW из зала суда "очень долго говорила о системе пыток в Сирии, как об угнетении. Она существовала лишь для того, чтобы Башар Асад сохранял свою железную власть в стране". В идеале такой процесс должен проходить в самой Сирии, но это невозможно. Там сирийцы, которые до сих пор работают на режим, чувствуют себя безнаказанно, но с каждым таким решением это ощущение будет ослабевать.

Асад и химическое оружие: новые обвинения

Другое расследование во Франции и Германии может привести к новому обвинению Башара Асада и его высшего эшелона. Теперь по применению химического оружия, пишет NYT. Эксперты по вопросам боеприпасов годами собирали доказательства о том, что правительство Сирии применяет запрещенное химическое оружие против сирийского народа. ​

Это до сих пор остается безнаказанным военным преступлением. Президент Асад всегда с улыбкой отвергал подобные упреки. Но время уголовных расследований все же пришло: за дело взялись судьи специального подразделения военных преступлений во Дворце правосудия Франции. Они получили жалобу на применение химического оружия от имени трех международных правозащитных организаций.

Карикатура на Асада, который якобы не использовал химоружие / Коллаж Holland Sentinel

В ней к ответственности требуют привлечь Башара Асада, его брата Махера Асада, нескольких военных советников и командиров армии. Подобный иск был подан в Германии в октябре 2020 года федеральному прокурору в Карлсруэ. Такие события могут сделать будущее лидера Сирии намного сложнее. Хоть он в значительной степени и победил в гражданской войне, но блокирует международную помощь, необходимую для восстановления страны.

Получить ее станет еще сложнее, если господин Асад и другая верхушка впервые будут фигурантами уголовного расследования. Особенно, если разбирательства будут происходить в судах Европы. Для миллионов сирийцев, бежавших от войны в другие страны, ситуация отрежет путь домой.

Здесь снова выныривает город Дума, как и в деле выше. В 2013 году там и в регионе Восточная Гута силы режима применили химическое оружие. А в 2017 году это произошло в удерживаемой повстанцами деревне Хан-Шейхун.

Актуально Почему Байден решил ударить по Сирии: детали первой военной операции президента

По нынешним оценкам правительства США, тогда погибло 1400 человек. В бомбах были зарин и хлорин – нервно-паралитические реагенты, которые убивали почти мгновенно. В общем, 349 подобных атак были задокументированы, включая фото и видео. Французский закон об ответственности корпораций поможет выявить, кто поставлял химические вещества и оборудование в Сирию.

Кстати, ООН и ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия – 24) проводили собственное расследование, но оно никогда не приводило к подотчетности или идентификации виновных лиц. Там изучили только 39 нападений из-за ограниченных ресурсов.

Санкции "Цезаря" могут быть сняты, сообщало BBC, при некоторых условиях:

отказ от использования воздушного пространства Сирии для ударов по мирному населению, школам, больницам;

освобождение политзаключенных;

создание возможностей для возвращения беженцев;

допуск гумпомощи в районы, контролируемые повстанцами;

привлечение к ответственности военных преступников;

"Мы хотим от французов проведения независимого расследования и выдачи запросов на арест тех, кто несет ответственность за эти преступления против гражданских людей", – заявил NYT Стив Костас, старший юрист юридической инициативы "Открытое общество". Ей помогают Сирийский архив, расположенный в Берлине (там хранят 3 млн единиц видео) и Сирийский центр средств массовой информации и свободы выражения взглядов из Парижа.

Самое подробное досье

Среди свидетельств есть и показания бывших членов правительства, которые имели отношение к программе химического оружия или знали о нем. А также: инженеров, бывших служащих, инсайдеров, перебежчиков. От этих людей была добыта дополнительная информация, сказали эксперты NYT.

В результате, "создали наиболее исчерпывающее и детальное описание программы сирийского оружия вне спецслужб. Он отображает новые детали цепочки командования и показывает, насколько мощной она была. И он может назвать имена", – подробно объяснил Грегори Кобленц, специалист по химическому оружию в Университете Джорджа Мейсона.

Обратите внимание Войска России участвуют в операции в сирийской Пальмире: неопровержимые доказательства

Представление в суд происходит на фоне попыток некоторых стран улучшить отношения с Дамаском – знак, что Асад не потерпел поражения. Впрочем, европейские страны уверены, что безнаказанность не является причиной для какого-либо мирного соглашения или нормализации.

Москва и Пекин стабильно защищают Сирию в самых высоких кабинетах / Фото NYT

Россия и Китай – главные союзники Дамаска – перекрыли путь к Международному уголовному суду для любого преследования. Они применяют вето в Совете Безопасности ООН (который может предоставить такую юрисдикцию). В отсутствие одного общего суда, отдельные страны проводят свои заседания. Среди них – Швеция, Германия, Франция.

Дамаск и Кремль: что будет дальше

Одновременно с этим, "Акт Цезаря" уже не призывает Башара Асада уйти с поста президента Сирии. А вот обычные люди будут страдать, тогда как элита "будет в укрытии". Далее есть два пути, уверены эксперты: мирное соглашение под эгидой ООН или углубление конфликта. "Асад выбирает игру с нулевой суммой, где никто не выигрывает", – уверена эксперт и беженка Ула Алрифай.

Какие сценарии Коллега Улы из Института Ближнего Востока в Вашингтоне Чарльз Листер рассказал в 2020 о трех путях: превращении Сирии в КНДР, "сомализации" и создании агрессивного failed-state или перевороте в элите.

"Выбранный Асадом путь может разозлить многих. Возможно, что не без участия России его когда-то заменят", считают эксперты. Россия несколько раз публично давала понять, что недовольна руководством Дамаска из-за коррупции, теневых сделок и – особенно – за негибкость Асада на переговорах. Он не спешит заканчивать эту войну.

Санкции, впрочем, осложнят отношения между Дамаском и Москвой, потому что бьют по доставкам зерновых, медикаментов. И будут испытанием на способность Путина поддерживать режим Асада на плаву. Санкционирование "Центробанка" РФ ставит под угрозу любые транзакции в Сирии. Запад тем временем "держит двери закрытыми".