Полиция Лондона начала расследование в отношении Асмы Асад – жены президента Сирии Башара Асада. Ее подозревают в подстрекательстве к террору и репрессиям против сирийской оппозиции.

Кроме причастности к военным преступлениям в Сирии, Асму Асад заподозрили в деятельности, которая поощряет терроризм. И делала она это якобы в течение 10 лет войны в Сирии.

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Почему против жены Асад начали расследование и что ей грозит

Расследование против Асмы Асад начал отдел военных преступлений Скотленд-Ярда. По его итогам жене сирийского президента грозит судебное преследование, а также – лишение гражданства Великобритании.

Вот как объяснили ситуацию в адвокатской фирме Guernica 37, которая и инициировала расследование:

С начала гражданской войны в Сирии тысячи людей в стране убили, задерживали, пытали.

Участников антиправительственных протестов принудительно держат в специальных центрах, а там – издеваются над ними.

Многие люди из-за этих издевательств умерли или получили тяжелые травмы.

При этом Асма Асад неоднократно публично поддерживала такие действия режима. Ее заявления можно трактовать как подстрекательство к терроризму.

Юристы понимают, что жена сирийского диктатора вряд ли появится по повестке в английский суд. Однако лишить ее гражданства и объявить в международный розыск – точно будет можно.

Война в Сирии началась как местное проявление Арабской весны – волны антиправительственных протестов, прокатившейся по странам арабского мира. Это произошло 13 марта 2011, то есть – ровно 10 лет назад. В Ливии и Египте следствием этого было свержение режимов, а вот Башар Асад удержал власть – при поддержке России.

Кто такая Асма Асад и почему она имеет британский паспорт? Будущая жена сирийского президента родилась и выросла в Лондоне, поэтому имеет двойное гражданство. Высшее образование Асма Асад получила в области компьютерных технологий и французской литературы также в Лондоне, там же и работала – инвестиционным банкиром.



В 2000 году женщина неожиданно уехала в Сирию, а там – познакомилась с врачом-офтальмологом Башаром Асадом. Впрочем, замуж Асма вышла уже за президента – Башар сменил на этом посту своего отца Хафеза (тот руководил страной 30 лет).



По состоянию на 2021 первой леди Сирии 45 лет, у нее 3 детей и огромная бизнес-империя.