Жену Асада могут лишить гражданства Британии за подстрекательство к террору
Полиция Лондона начала расследование в отношении Асмы Асад – жены президента Сирии Башара Асада. Ее подозревают в подстрекательстве к террору и репрессиям против сирийской оппозиции.
Источник:BBC
Кроме причастности к военным преступлениям в Сирии, Асму Асад заподозрили в деятельности, которая поощряет терроризм. И делала она это якобы в течение 10 лет войны в Сирии.
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Почему против жены Асад начали расследование и что ей грозит
Расследование против Асмы Асад начал отдел военных преступлений Скотленд-Ярда. По его итогам жене сирийского президента грозит судебное преследование, а также – лишение гражданства Великобритании.
Вот как объяснили ситуацию в адвокатской фирме Guernica 37, которая и инициировала расследование:
- С начала гражданской войны в Сирии тысячи людей в стране убили, задерживали, пытали.
- Участников антиправительственных протестов принудительно держат в специальных центрах, а там – издеваются над ними.
- Многие люди из-за этих издевательств умерли или получили тяжелые травмы.
При этом Асма Асад неоднократно публично поддерживала такие действия режима. Ее заявления можно трактовать как подстрекательство к терроризму.
Кто такая Асма Асад и почему она имеет британский паспорт?Будущая жена сирийского президента родилась и выросла в Лондоне, поэтому имеет двойное гражданство. Высшее образование Асма Асад получила в области компьютерных технологий и французской литературы также в Лондоне, там же и работала – инвестиционным банкиром.
В 2000 году женщина неожиданно уехала в Сирию, а там – познакомилась с врачом-офтальмологом Башаром Асадом. Впрочем, замуж Асма вышла уже за президента – Башар сменил на этом посту своего отца Хафеза (тот руководил страной 30 лет).
По состоянию на 2021 первой леди Сирии 45 лет, у нее 3 детей и огромная бизнес-империя.
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