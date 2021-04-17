В Сирии продолжается гражданская война, а правитель Сирии Башар Асад и его жена Асма не собираются отдавать власть. Во второй части материала о жене диктатора рассказываем о том, как начал срабатывать шарм и об Асадах начали писать авторитетные СМИ, а сирийские дипломаты приглашать в турне по Европе.

Поворотный момент и одно убийство

Надежды, что Сирия изменится, постоянно разбиваются. Так, после нападения террористов 11 сентября 2001 года, Башар предоставил американцам места для допросов подозреваемых в терроризме. Но тогда администрация Буша-мл уже вошла во вкус "распространения демократии" и рассматривала Сирию как следующую цель после Ирака. Поэтому Дамаск изменил курс, поддержав Багдад своими джихадистами в борьбе против Америки.

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В то время как Башар цементировал власть, Асма покорно выполняла долг рождения детей. Быстро родилось трое, из них два сына. Она все еще одевалась как скромная работница банка. Единственный способ попасть в заголовки – заграничные поездки. Но и там, родственники мешали. Жестокость внутри семьи была отражена порочностью вне.

14 февраля 2005 года, бомба в машине убила одного из наиболее популярных политиков Ливана – Рафика Харири. Многие думали, что это Башар заказал ликвидацию. Опасаясь новых санкций и массовых ливанских демонстраций, он отступил. Армия Сирии покинула Ливан после 30 лет фактической оккупации. "Ястребы" дома были разъярены.

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На самом же деле, Дамаску уже были нужны союзники. Асма, британская супруга президента, была готова разговаривать с Западом. Он пообещал наконец приструнить родственников и предоставить ей титул "Первая леди" (Но СМИ начали так называть только после смерти Анисы в 2016). Асма, наконец, получила свое место за столом.

Прошло два месяца и супруги провожали в последний путь Понтифика Иоанна-Павла II в апреле 2005. Мало кто хотел пожать руку Башару, но Асма в сдержанной черной вуали получила больше тепла и внимания. Фотографы поймали, как она говорила с мировыми лидерами. Это был поворотный момент: Асма играет центральную роль в международном восстановлении своего мужа.

Она была его послом во все страны, с которыми он не мог общаться,

– сказал экс-советник Абдель Нур.

Дома, она тоже делала имидж мягче, пара показывала свою скромность, отказавшись от дворца (построенного для Асадов саудитами), который стоил 1 млрд долларов США и был выложен из мрамора. Жили в более простом трехэтажном доме рядом. Асма забирала детей сама каждый день из местной школы Монтессори. Когда дома был ужин для гостей, лидеры Сирии сами его готовили и подавали.

Жена Башара наконец решилась изменить внешний вид. Аксессуары и серьги стали немного крупнее, ее ногти были аккуратно накрашены. Асады не носили свадебные обручальные кольца, но королевские агаты украшали шею. Впрочем, команда сирийских авиалиний помнила ящики с одеждой из самых модных лондонских бутиков. Местные дипломаты сравнивали ее с Имельдой Маркос, женой диктатора из Филиппин, за такую же любовь к обуви.

Она приятная до того момента, пока ты ее встретишь. Он отличается от других ближневосточных диктаторов. Современный, изысканный. Это и делает его таким опасным,

– рассказал The Economist бывший дипломат, сейчас в изгнании.

Новый проект: изменить Сирию

Имея возможность опереться на плечо Башара, Асма начала воплощать план изменений в Сирии. После десятилетних ограничений на импорт и центрального планирования, она хотела омолодить страну. Очаровав Башара и местные банки финансовым жаргоном, она уговорила их открыться для частных и зарубежных компаний.

"Она хотела превратить Дамаск в региональный Дубай, создать свободную налоговую гавань", – сказал The Economist сирийский экономист с хорошими связями. К сожалению, экономические реформы затронули интересы наиболее влиятельных людей в Сирии. Чтобы изменить способ ведения дел, Асма должна была бороться с Рами Махлуфом – двоюродным братом мужа по линии матери.

Компании Махлуфа контролировали львиную долю сирийской экономики. Первое столкновение произошло в 2007 году, когда Асма попыталась создать собственную холдинговую компанию. Но не смогла уговорить достаточно местных крупных бизнесменов присоединиться к ней – они в основном поддержали Махлуфа. Итак, ее планы по реформированию экономики подождут.

Но Асма нашла новый путь повысить свою влиятельность – благотворительность. Она уже занималась ею вскоре после свадьбы. А теперь объединила несколько проектов в один сирийский Траст развития.

Он должен был стать первичным каналом, через который Дамаск вербовал англоязычных сирийцев за рубежом, бывших работников ООН, стратегов из Монитор Групп, даже дочь немецкого дипломата. Лишь Траст имел право контактировать с иностранцами. С невероятным ландшафтом и богатой археологией Сирия могла стать привлекательным местом для туризма.



Асма начала амбициозно менять Сирию / Фото Enab Baladi

Кураторы из Британского музея и Лувра были наняты, чтобы изменить облик Дамаска. Фабрика цемента станет галереей наподобие Тейт Модерн. Берега грязной реки станут культурным парком. Новая железная дорога должна была соединить столицу и неразвитый северный восток, а также – возить туристов к ассирийским руинам.

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Асма нравилась всем: Катару, ООН, ЕС, Всемирному Банку – все давали ей миллионы долларов. Газеты кричали о "ренессансе". "Мы боремся с экстремизмом через искусство", – говорил тогда Башар. Но у Асмы были разные дни и разное настроение. То веселая и доступная, то держалась "как принцесса". "Страшный человек, помешена на контроле", – вспоминал один из ее консультантов.

Несмотря на все это, она была эффективна, а сотрудники привыкли к драконовским правилам, которые она принесла с собой из J.P.Morgan. Офис открывался в шесть утра и работал до вечера. Чиновники консультировались с ней, минуя министра культуры. Она летала с политиками, в Сирию приезжали Анджелина Джоли, Брэд Питт и Стинг.

Главный муфтий приглашал обратно местных евреев, бежавших десятилетиями ранее. Но Траст не вмешивался в религию, политику и мечети. В 2011 году, в марте, Vogue назвал Асму Асад "розой пустыни", которая имела целью сделать Сирию "брендом".

Когда люди Асмы попытались зайти на территорию защиты прав человека, то нарвались на детскую историю как ребенка "задержали, били, заставляли сидеть на бутылке". Команда рассказала об этом первой леди. "Кто-то потерял работу в службах безопасности", – уверенно говорят ее сотрудники.

Падение всех мечтаний: кровь и стрельба

В Дамаске консультанты заказывали суши прямо из номеров и имели высокие зарплаты. Но многие в Сирии не имели электроэнергии и канализации, особенно это касалось территорий за пределами "пузыря Дамаска". И здесь прибывала Асма, говорила о гражданском обществе, предпринимательстве, устойчивом развитии.

"Она думала, что Сирийский Траст спасет всех, – говорил Самир Айта, бывший советник Минфина Сирии. – Но это было тупо: разговаривать на английском языке с бедными крестьянами". Даже кое-кто из команды спрашивал себя: а это не игрушка Асмы для самовозвышения? Так что готовились даже вести себя как будто служат монарху.

С другой стороны, некоторые до сих пор верят, что она хотела либерализовать Сирию (другие – нет). Западные дипломаты путались в том, что считать реальностью, живя в Дамаске. Это было как 1000 и одна ночь. Между тем отец Асмы, Фаваз Ахрас, жил довольно хорошо, создав британско-сирийское общество в Лондоне. Оно занималось сбором политической и финансовой поддержки для Асадов. Конечно, отец и дочь сотрудничали, заинтересованные в деньгах богатых сирийцев.

После избрания Барака Обамы в 2008 году, отношения с Вашингтоном улучшились, пара побывала в Париже (в декабре 2010 Асма выступала перед местной элитой в Дипакадемии).

Через несколько дней, продавец овощей в Тунисе поджег себя, начав Арабскую весну. Мягкая сила и высокие каблуки были больше не нужны, чтобы удержать власть.

После десятилетий застоя и репрессий воздух на Ближнем Востоке был электризован. Пала власть Хосни Мубарака в Египте и Бен Али в Тунисе. Муамара Каддафи убили, в Ливии и Йемене начались гражданские войны. Многие сирийцы получили свою дозу "яда" от того, что они видели, но они боялись выходить на улицы.

Что зажгло войну в Сирии А дальше произошли события в агрокультурном городе Дарья. Группа детей из школы в феврале 2011 года разрисовала стену граффити "Ты следующий, доктор". Местный шеф безопасности был кузеном Башара, жестокий даже по меркам Махабхарата. Его люди нашли детей и пытали. Когда мужчины из семей просили отпустить их, спецслужбы предложили отдать жен – так они получат еще больше детей.



Протесты в Дарья – первая искра Сирийской войны / Фото Christian Science Monitor

Толпа собралась у мечетей, требуя уважения и свободы. Солдаты открыли огонь. Для Асмы было непонятно, как Башар будет реагировать. Один из генералов уговаривал его арестовать местного лидера силовиков и извиниться за кровь в Дарья.

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Более крупные города Сирии были спокойны. Новые обещания перемен могли бы уладить проблему. И действительно, в Вашингтоне, посол Сирии помогал президенту создать выступление о новых реформах.

Асма тоже ожидала "задабривания народа". Она понимала, что режим должен измениться на волне Арабской весны. И даже пыталась разговаривать с оппозицией.

30-го марта 2011 года Башар пришел в церемониальный парламент. Реальность была холодным душем.

"Сирия стоит перед большим заговором", – начал лидер страны. Он назвал фото и видео разгона митинга "фейком", отверг призывы к реформам, потому что они – прикрытие для иностранных вмешательств.

Ни слова о том, что вещи можно сделать иначе. Было ужасно увидеть, что все разговоры о реформах – неправда, – сказал один сотрудник команды Асмы, который покинул Сирию сразу после выступления.

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