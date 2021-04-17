У Сирії триває громадянська війна, а правитель Сирії Башар Асад та його дружина Асма не збираються віддавати владу. У другій частині матеріалу про дружину диктатора розповідаємо про те, як почав спрацьовувати шарм й про Асадів почали писати авторитетні ЗМІ, а сирійські дипломати запрошувати у турне Європою.

Поворотний момент і одне вбивство

Надії, що Сирія зміниться, постійно розбиваються. Так, після нападу терористів 11 вересня 2001, Башар надав американцям місця для допитів підозрюваних у тероризмі. Але тоді адміністрація Буша-мл вже увійшла у смак "поширення демократії" і розглядала Сирію як наступну ціль після Іраку. Тож Дамаск змінив курс, підтримавши Багдад своїми джихадистами у боротьбі проти Америки.

Читайте першу частину Секрет Асми Асад: як починалася історія дружини диктатора та гламурної леді

У той час як Башар цементував владу, Асма покірно виконувала обов'язок народження дітей. Швидко народилося троє, з них два сини. Вона все ще вдягалася як скромна працівниця банку. Єдиний спосіб потрапити у заголовки – закордонні поїздки. Але й там, родичі заважали. Жорстокість всередині родини була віддзеркалена порочністю поза межами.

14 лютого 2005 року, бомба у машині вбила одного з найбільш популярних політиків Лівану – Рафіка Харірі. Багато хто думав, що це Башар замовив ліквідацію. Остерігаючись нових санкцій та масових ліванських демонстрацій, він відступив. Армія Сирії залишила Ліван після 30 років фактичної окупації. "Яструби" вдома були розлючені.

Ліванський вибух Ліван був на межі колапсу: чому вибух у Бейруті – це лише частина страшної історії

Насправді ж, Дамаску вже були непотрібні союзники. Асма, британська дружина президента, була готова розмовляти з Заходом. Він пообіцяв нарешті приструнити родичів та надати їй титул "Перша леді" (Але ЗМІ почали так називати лише після смерті Аніси у 2016). Асма, нарешті, отримала своє місце за столом.

Пройшло два місяці й подружжя проводжало в останню путь Понтифіка Іоанна-Павла ІІ у квітні 2005. Мало хто хотів потиснути руку Башару, але Асма, у стриманій чорній мережевій фаті, отримала більше тепла та уваги. Фотографи спіймали, як вона гомоніла зі світовими лідерами. Це було поворотним моментом: Асма грає центральну роль у міжнародному відновленні свого чоловіка.

Вона була його послом до всіх країн, з якими він не міг спілкуватися,

– сказав ексрадник Абдель Нур.

Вдома, вона теж робила імідж м'якшим, пара показувала свою скромність, відмовившись від палацу (побудованого для Асадів Саудами), що коштував 1 млрд доларів США і був викладений з мармуру. Жили у простішому триповерховому будинку поряд. Асма забирала дітей сама щодня з місцевої школи Монтессорі. Коли вдома була вечеря для гостей, лідери Сирії самі її готували та подавали.

Дружина Башара нарешті наважилась змінити зовнішній вигляд. Аксесуари та сережки стали трохи більшими, її нігті були розмальовані та акуратні. Асади не носили весільну обручку, але королівські агати звисали на шиї. Втім, команда Сирійських авіаліній пам'ятала ящики з одягом із наймодніших лондонських бутиків. Місцеві дипломати порівнювали її з Імельдою Маркос, дружиною диктатора з Філіппін, за таку саму любов до взуття.

Вона приємна до того моменту, поки ти її зустрінеш. Він – відрізняється від інших близькосхідних диктаторів. Сучасний, вишуканий. Ось що робить його таким небезпечним,

– розповів The Economist колишній дипломат, наразі у вигнанні.

Новий проєкт: змінити Сирію

Маючи можливість спертися на плече Башара, Асма почала втілювати план змін у Сирії. Після десятиліть обмежень на імпорт та центрального планування, вона хотіла омолодити країну. Зачарувавши Башара та місцеві банки фінансовим жаргоном, вона вмовила їх відкритися для приватних та закордонних компаній.

"Вона хотіла перетворити Дамаск на регіональний Дубай, створити вільну податкову гавань", – сказав The Economist сирійський економіст з гарними зв'язками. На жаль, економічні реформи зачепили інтереси найбільш впливових людей в Сирії. Щоб змінити спосіб ведення справ, Асма мала боротися з Рамі Махлуфом – двоюрідним братом чоловіка по лінії матері.

Компанії Махлуфа контролювали левову частку сирійської економіки. Перше зіткнення відбулося у 2007 році, коли Асма спробувала створити власну холдингову компанію. Але не змогла вмовити достатньо місцевих великих бізнесменів приєднатися до неї – вони здебільшого підтримали Махлуфа. Отже, її плани з реформування економіки почекають.

Але Асма знайшла новий шлях підвищити свою впливовість – благодійність. Вона вже займалася нею невдовзі після весілля. А тепер об'єднала кілька проєктів у один Сирійський Траст Розвитку.

Він мав стати первинним каналом, через який Дамаск вербував англомовних сирійців за кордоном, колишніх працівників ООН, стратегів з Монітор Груп, навіть дочку німецького дипломата. Лише Траст мав право контактувати з іноземцями. З неймовірним ландшафтом та багатою археологією, Сирія могла стати привабливим місцем для туризму.

Асма почала амбіційно змінювати Сирію / Фото Enab Baladi

Куратори з Британського Музею та Лувру були найняті, щоб змінити вигляд Дамаску. Фабрика цементу стане галереєю на подобу Тейт Модерн. Береги брудної річки стануть культурним парком. Нова залізниця мала з'єднати столицю та нерозвинутий північний схід, а також – возити туристів до ассирійських руїн.

Смерть за стадіон Гучний скандал у Катарі: 6500 мігрантів померли, готуючи Чемпіонат світу з футболу

Асма подобалась всім: Катару, ООН, ЄС, Світовому Банку – всі давали їй мільйони доларів. Газети кричали про "ренесанс". "Ми боремося з екстремізмом через мистецтво", – казав тоді Башар. Але в Асми були різні дні й різний настрій. То весела і доступна, то трималася "як принцеса". "Страшна людина, поведена на контролі", – згадував один з її консультантів.

Попри все це, вона була ефективна, а співробітники звикли до драконівських правил, які вона принесла з собою з J.P.Morgan. Офіс відчинявся о шостій ранку і працював до вечора. Чиновники консультувалися з нею, оминаючи міністра культури. Вона літала з політиками, до Сирії приїздили Анджеліна Джолі, Бред Пітт та Стінг.

Головний муфтій запрошував назад місцевих євреїв, які втекли десятиліттями раніше. Але Траст не втручався в релігію, політику та мечеті. У 2011 році, в березні, Vogue назвав Асму Асад "розою пустелі", яка мала на меті зробити Сирію "брендом".

Коли люди Асми спробували зайти на територію захисту прав людини, то нарвалися на дитячу історію як дитину "затримали, били, змушували сидіти на пляшці". Команда розповіла про це Першій леді. "Хтось втратив роботу у службах безпеки", – впевнено кажуть її співробітники.

Падіння усіх мрій: кров та стрілянина

В Дамаску консультанти замовляли суші прямо з номерів та мали високі зарплати. Але багато хто в Сирії не мав електроенергії та каналізації, особливо це стосувалося територій за межами "бульбашки Дамаску". І тут прибувала Асма, казала про громадянське суспільство, підприємництво, стійкий розвиток.

"Вона думала, що Сирійський Траст врятує всіх, – казав Самір Айта, колишній радник Мінфіну Сирії. – Але це було тупо: розмовляти англійською мовою з бідними селянами". Навіть дехто з команди питав себе: а чи це не іграшка Асми для самозвеличення? Тож готувалися навіть поводити себе ніби служать монарху.

З іншого боку, дехто досі вірить, що вона хотіла лібералізувати Сирію (інші – ні). Західні дипломати плутались у тому, що вважати реальністю, живучи в Дамаску. Це було як 1000 і одна ніч. Тим часом батько Асми, Фаваз Ахрас, жив доволі добре, створивши Британсько-Сирійську Спільноту в Лондоні. Вона займалася збором політичної та фінансової підтримки для Асадів. Звісно, батько та донька співпрацювали, зацікавлені у грошах багатих сирійців.

Після обрання Барака Обами у 2008 році, відносини з Вашингтоном покращились, пара побувала в Парижі (у грудні 2010 Асма виступала перед місцевою елітою у Дипакадемії).

Через кілька днів, продавець овочів у Тунісі підпалив себе, почавши Арабську Весну. М'яка сила ти високі підбори були більше не потрібні, щоб втримати владу.

Після десятиліть застою та репресій повітря на Близькому Сході було електризоване. Впала влада Хосні Мубарака в Єгипті та Бен Алі в Тунісі. Муамара Каддафі вбили, у Лівії та Ємені почалися громадянські війни. Багато сирійців отримали свою дозу "отрути" від того, що вони бачили, але вони боялися виходити на вулиці.

Що запалило війну в Сирії А далі сталися події в агрокультурному місті Дар'а. Група дітей зі школи у лютому 2011 року розмалювала стіну графіті "Ти наступний, лікарю". Місцевий шеф безпеки був кузеном Башара, жорстокий навіть за мірками Махабхарату. Його люди знайшли дітей та катували. Коли чоловіки з родин просили відпустити їх, спецслужби запропонували віддати дружин – так вони отримають ще більше дітей.

Протести у Дар'а – перша іскра Сирійської війни / Фото Christian Science Monitor

Натовп зібрався біля мечетей, вимагаючи поваги та свободи. Солдати відкрили вогонь. Для Асми було незрозуміло, як Башар буде реагувати. Один з генералів вмовляв його заарештувати місцевого лідера силовиків та вибачитися за кров у Дар'а.

Масові вбивства в Азії Військовий переворот у М'янмі: як країну знищують конфлікти

Більші міста Сирії були спокійні. Нові обіцянки змін могли б залагодити проблему. І дійсно, у Вашингтоні, посол Сирії допомагав президенту створити виступ про нові реформи.

Асма теж очікувала "задобрення народу". Вона розуміла, що режим має змінитися на хвилі Арабської Весни. І навіть намагалася розмовляти з опозицією.

30-го березня 2011 року Башар прийшов у церемоніальний парламент. Реальність була холодним душем.

"Сирія стоїть перед великою змовою", – почав лідер країни. Він назвав фото та відео розгону мітингу "фейком", відкинув заклики до реформ, бо вони – прикриття для іноземних втручань.

Жодного слова про те, що речі можна зробити інакше. Було жахливо побачити, що всі розмови про реформи – неправда, – сказав один співробітник команди Асми, який залишив Сирію відразу після виступу.

Останню частину матеріалу – чекайте згодом на сайті