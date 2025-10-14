Белорусская армия переведена в высшую боевую готовность по приказу Александра Лукашенко. В Минске заявили, что это якобы проверка обороноспособности.

Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко в эфире 24 Канала заявил, что Украина должна реагировать на такие действия. Он отметил, что украинские войска, которые прикрывают северную границу, следует удерживать в состоянии готовности, даже без прямых признаков наступления.

Разведка не имеет подтверждений, что белорусская армия готовится перейти границу. В то же время на ее территории остаются российские войска и базы, с которых ранее наносили удары по Украине.

Беларусь разрешила размещение российских баз и заявила о наличии ядерного оружия. Когда такое государство переводит армию в полную боевую готовность, это для нас угроза,

– отметил Костенко.

Украина должна реагировать на такие действия заранее. Подразделения на северном направлении должны быть готовы к любому развитию событий. Это позволит оперативно действовать в случае изменений ситуации и не допустить повторения вторжения.

Мы должны также перевести свои войска, которые прикрывают границу с Беларусью, в полную боевую готовность,

– пояснил народный депутат.

Такие шаги являются превентивными и помогают не допустить внезапных действий противника. Даже без очевидных признаков наступления риск остается, поэтому украинские военные должны действовать на опережение.

Готова ли Беларусь к реальному наступлению?

Пока разведка не фиксирует признаков, что белорусские войска способны начать наступательные действия. Армия этой страны не демонстрирует готовности к вторжению, но полностью отвергать риск нельзя.

Нет информации, что белорусская армия готова перейти границу. Но мы понимаем, что намерения могут быть, все может быть,

– отметил Костенко.

Украина продолжает внимательно следить за ситуацией на севере. Военные структуры анализируют каждое движение и готовы реагировать на любые изменения, чтобы не допустить повторения событий 2022 года.

