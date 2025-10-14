Армию готовят: нардеп Костенко ответил, возможно ли второе наступление из Беларуси
- Белорусская армия переведена в высшую боевую готовность, но разведка не подтверждает подготовку к вторжению.
- Украинские войска на северной границе должны быть готовы к возможным угрозам со стороны Беларуси.
Белорусская армия переведена в высшую боевую готовность по приказу Александра Лукашенко. В Минске заявили, что это якобы проверка обороноспособности.
Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко в эфире 24 Канала заявил, что Украина должна реагировать на такие действия. Он отметил, что украинские войска, которые прикрывают северную границу, следует удерживать в состоянии готовности, даже без прямых признаков наступления.
Смотрите также Россию "рвет" от этого: как Трамп может усилить Украину
Угроза со стороны Беларуси: что означает подготовка ее армии
Разведка не имеет подтверждений, что белорусская армия готовится перейти границу. В то же время на ее территории остаются российские войска и базы, с которых ранее наносили удары по Украине.
Беларусь разрешила размещение российских баз и заявила о наличии ядерного оружия. Когда такое государство переводит армию в полную боевую готовность, это для нас угроза,
– отметил Костенко.
Украина должна реагировать на такие действия заранее. Подразделения на северном направлении должны быть готовы к любому развитию событий. Это позволит оперативно действовать в случае изменений ситуации и не допустить повторения вторжения.
Мы должны также перевести свои войска, которые прикрывают границу с Беларусью, в полную боевую готовность,
– пояснил народный депутат.
Такие шаги являются превентивными и помогают не допустить внезапных действий противника. Даже без очевидных признаков наступления риск остается, поэтому украинские военные должны действовать на опережение.
Готова ли Беларусь к реальному наступлению?
Пока разведка не фиксирует признаков, что белорусские войска способны начать наступательные действия. Армия этой страны не демонстрирует готовности к вторжению, но полностью отвергать риск нельзя.
Нет информации, что белорусская армия готова перейти границу. Но мы понимаем, что намерения могут быть, все может быть,
– отметил Костенко.
Украина продолжает внимательно следить за ситуацией на севере. Военные структуры анализируют каждое движение и готовы реагировать на любые изменения, чтобы не допустить повторения событий 2022 года.
Что известно об учениях "Запад-2025" и ситуации на границе с Беларусью
- 12 сентября в Беларуси стартовали совместные с Россией военные учения "Запад-2025". Они проходили в два этапа: сначала отрабатывалась противовоздушная оборона, а затем контрнаступательные действия. По оценкам НАТО, участие принимали около 30 тысяч военных, из них 8 тысяч находились на белорусской территории.
- После завершения учений 16 сентября российские подразделения начали покидать Беларусь. По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, российские войска формировали колонны и двигались в направлении России. На белорусской территории они не остались, а места тренировок располагались далеко от украинской границы.
- Вскоре после этого Александр Лукашенко объявил срочную проверку боеготовности белорусской армии. В то же время ГПСУ подтвердила, что никакой активности у украинской границы не зафиксировано. Андрей Демченко отметил, что подразделения разведки и пограничники постоянно следят за ситуацией, ведь белорусское направление остается потенциально опасным.