"Это стратегическая цель России": интервью с Подоляком о наступлении на Харьковщину и новом оружии

Россия пошла в новое наступление на Харьковскую область. Стратегическая цель врага – растянуть наши резервы по всей линии фронта. Дело в том, что Владимир Путин хватается едва ли не за последнее "окно возможностей".

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он заверил, что скоро Украина получит много нового оружия, что сделает невозможным продвижение России.

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Приезд Блинкена и наступление на Харьковщине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен приезжал в Киев на фоне наступления россиян на Харьковщине. Представительница российского МИД Мария Захарова отреагировала на этот визит. Сказала, что Блинкен, мол, "поел пиццу, спел песню и поехал дальше".

Господин Блинкен приехал с соответствующими публичными и непубличными заявлениями и относительно оружия, и относительно бюджетирования этого оружия, и касательно понимания, какое именно оружие и в каком количестве нужно Украине. Все обсудили, и дальше на уровень президента Джо Байдена передадут информацию о необходимости насытить ПВО, особенно на Харьковском направлении. Безусловно, понятно почему.

Владимир Зеленский заявлял, что российским военным удалось пересечь границу именно из-за нехватки систем ПВО у украинских защитников.

Президент (Украины – 24 Канал) аргументированно объяснил, что одна из проблем, с которой мы сегодня сталкиваемся на линии фронта, – это использование просто фантастического количества управляемых авиационных бомб. Противодействовать этому можно, уничтожая российскую тактическую авиацию. Это можно делать либо своей авиацией, либо системами Patriot, учитывая, что Россия использует для атаки по Харьковщине еще и баллистические ракеты, и ракеты С-300, С-400.

Это все понятно, и, кроме того, это символично. Несмотря на все разговоры о том, что Соединенные Штаты как-то немного отошли в сторону, администрация Байдена четко показывает, что они активно заинтересованы в актуализации информации о войне.

Они четко понимают, что в этой войне надо насыщать Украину оружием со складов, об этом говорит сам господин Блинкен.

Если уж говорить об этой странной личности (речи идет о Марии Захаровой – 24 Канал), то я не понимаю, как можно на нее смотреть с учетом ее уровня модерации процессов. И все же ее нервная реакция показывает, что Россия понимает уровень поддержки, который Украина будет получать и уже получает от Соединенных Штатов.

Кстати, с господином Блинкеном обсуждались, в частности, гарантии безопасности, они должны быть широкими. Как раз таки хотелось бы получить от Соединенных Штатов более объемный, образцовый уровень гарантий безопасности.

На примере Израиля мы видим, что можно все-таки с партнерами проговаривать возможность построения пассивной защиты неба. То есть закрывать небо над Украиной, уничтожать здесь ракеты, дроны. На мой взгляд, это достаточно важно.

Относительно Харьковщины. Россия, пользуясь атакой на Харьковщину, хочет существенно увеличить линию фронта для того, чтобы растянуть наши резервы. Это очевидно, это их стратегическая цель, и поэтому они атакуют Харьковскую область.

Они также хотят использовать возможность подойти ближе к городу, чтобы его атаковать не только управляемыми авиационными бомбами, а еще и дополнительно артиллерией. То, что они вообще могли зайти на Харьковщину, это как раз таки проблема дефицита оружия в Украине.

Давайте откровенно поговорим, где россияне находятся. Они не преодолели расстояние от государственной границы больше, чем на 5 – 6 километров. Безусловно, это не то расстояние, которое они хотели пройти. Они используют другую тактику. Не тактику колонн и большой концентрации сил и средств – мобилизованных и бронетехники. Они используют такую же тактику, как и на Донецком направлении. Говорится о большом количестве штурмовых небольших отрядов, 15 – 30 человек, которые идут параллельно с постоянным использованием управляемых авиационных бомб, которые, кстати, уничтожают и эти штурмовые группы. То есть делают все для того, чтобы можно было просочиться куда-то и где-то захватить маленькие плацдармы.

Повторю, что эту ситуацию вызвал дефицит оружия, но и также неформальные запреты использовать оружие, которое у нас есть, даже в дефиците, по местам концентрации российских сил. Например, если они находятся на территории России, это надо также учитывать.

Хотя ситуация сложная, но россияне не выполнили ту задачу, которую хотели. Наши ребята все это сдерживают и наносят контрудары. То есть мы понимаем, что происходит, понимаем, что хочет получить Россия, понимаем, как против этого работать. Генеральный штаб сегодня активно отрабатывает не только оборонительные системы, но и контрнаступательные.

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Что нужно, чтобы остановить наступление на Харьковщине

В ГУР говорили о том, что все произошло по плану, то есть мы понимали и знали, что россияне пойдут на Харьковщину. Украинцы могут сказать, что, мол, мы все знали, но все равно не были к этому готовы, если россияне все-таки смогли продвинуться даже на 5 – 6 километров.

Я понимаю, что все хотят жить в идеальном мире. Это классно. Но смотрите, есть государственная граница. Безусловно, было бы хорошо, чтобы там были построены суперфортификационные сооружения. Но их нельзя построить во время войны. Там стоит российская артиллерия. Это фактически серая зона: с одной стороны, с другой стороны. То есть артиллерия стоит там в 10 километрах от государственной границы со стороны Росси, и она простреливает 20 километров.

Можно ли там построить полноценные бетонированные фортификационные сооружения? Нет. Почему? Обстрел постоянный, и он продолжается уже более двух лет. Где можно построить линию обороны, там и строят. Имею в виду на немножко другом расстоянии от государственной границы.

Можно ли удержать и не дать ни одного сантиметра территорий, если идет огромное количество людей, штурмовые группы, постоянно используют тактическую авиацию и бронетехнику непосредственно на границе? Ну, в идеальном мире, наверное, можно.

В реальном мире происходит так, как происходит сегодня по линии соприкосновения в Харьковской области. То есть остановлена ли Россия? Да, остановлена. Тяжелые бои? Да, тяжелые. Хотя, на мой взгляд, гораздо более тяжелые бои сегодня продолжаются на Донецком направлении. Там уничтожают большее количество российской техники и живой силы.

Еще раз, можно ли было остановить россиян на государственной границе? Нет. Но остановлена ли Россия? Да. Не забывайте, что это большая война, в которой Россия использует огромную кучу ресурса. Там же не идет 10 человек и все. Да, понятно, что накопленные в Белгородской области 12 – 15 тысяч мобилизованных, не является тем количеством, которое позволит захватить Харьковскую область. Но достаточно ли этого количества для возможности продавить государственную границу, зайти там на полтора километра? Да, это достаточное количество людей.

Что надо для того, чтобы их уничтожить? Оружие. Было ли его недостаточно в Украине: дальнобойных ракет, РЭБов, авиации и противовоздушной обороны? Нет, недостаточно. Будет ли его достаточно, учитывая визит Блинкена, на этом этапе? Нет, недостаточно. Но это количество будет увеличиваться.

Так почему Россия сегодня активно пробует, во-первых, расширить линию фронта, а во-вторых, так интенсивно атакует, в частности, Харьковскую область? Потому что у России есть еще маленькое окно возможностей. Они хотят реализовать свою инициативу. Что такое инициатива? Это когда ты накопил гораздо больше ресурса (чем противник – 24 Канал).

Россия накапливала ресурс в течение практически года. То есть проводила соответствующие атаки на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях, и накапливала дополнительный ресурс. В то же время Украина "накапливала" дефицит оружия. Я сейчас с сарказмом говорю, потому что все думали, что можно как-то в этой войне обойтись маленьким количеством оружия.

Поэтому Россия понимает, что завтра такого окна возможностей не будет, поскольку у Украины будет гораздо больше оружия.

Это все и есть большая война высокой интенсивности. Я еще раз говорю, безусловно, круто жить в идеальном мире, когда можно остановить армаду здесь и сейчас, буквально не имея оружия. Но реальность такая, как есть. Понимают ли в Генеральном штабе вызовы, которые стоят, например, на Харьковском направлении? Абсолютно: и сегодня, и вчера.

Президент Украины, кстати, имел ряд визитов, в рамках которых должен был встретиться с испанцами, португальцами, бельгийцами, чтобы обсудить гарантии безопасности и дальнейшие шаги по поставкам техники. Но он эти визиты отменил, потому что постоянно проводит Ставку, чтобы иметь актуальную информацию о событиях на Харьковском и других направлениях.

Почему Украина не била собственным оружием по России

Правильно ли я понимаю, что мы видели, как россияне собирают и накапливают силы, как они концентрируются на границе с Украиной, но не могли ударить оружием, которое нам предоставляют наши западные партнеры, а использовать для этого, например, FPV-дроны было нецелесообразно?

Давайте так. Мы видим, что они уже более двух лет концентрируют силы по всему периметру границы с Украиной – напротив Сумской, Черниговской, Харьковской области и так далее. Но использование западного оружия неформально ограничили оккупированной территорией – там нельзя. То есть россияне могут накапливать оружие на границе непосредственно, но бить по российской территории не было возможностей.

Мы используем свое дальнобойное оружие, но оно в ограниченном количестве. Есть другие тактические задачи, которые надо решать на том или ином направлении. Почему мы постоянно говорим, что нужны дальнобойные инструменты? Потому что это будет существенно влиять на места концентрации россиян.

Давайте не будем забывать, что когда Россия непосредственно на границе накапливает силы и средства, то использует средства радиоэлектронной защиты. То есть там не так просто, как, например, на нефтепереработку отправить дроны, потому что это совсем другой уровень. Ведь пограничная территория – это же непосредственно зона ведения боевых действий.

Есть много таких оперативных, операционных, я бы сказал, нюансов, которые не позволяют одновременно уничтожать все, что Россия накапливает на своей территории. Опять же, это политические, неформальные договоренности, объемы оружия, использование РЭБов и тому подобное.

Я подчеркну, что Россия много вкладывается в информационную составляющую. Они же постоянно говорили, что сейчас дополнительно создадут две армии и начнут захватывать Харьков.

Вот они провели операцию, попытались реализовать свою инициативу на северном направлении, имеется в виду Харьковское, и где они находятся? Они сегодня уже три дня ведут бои на северной границе Волчанска. Понимаете, да? То есть Украина не позволяет им реализовать даже небольшие стратегические замыслы.

Что определит ход войны

Не менее интенсивные боевые столкновения продолжаются в Донецкой области, в частности в районе Часового Яра, о чем говорят и сами военные. Тем временем The Telegraph пишет статью о том, что якобы битва за Харьков решит ход войны в Украине.

Ход войны решат все битвы, которые в этой войне будут. Это же очевидные вещи. Я всегда саркастически говорю: чем дальше какая-то редакция от линии фронта, тем "точнее" она понимает, что именно решит ход войны.

На мой взгляд, война сегодня имеет три измерения:

Деньги войны , то есть у кого будет больше денег. К сожалению, Россия все еще имеет огромную кучу денег, которую может инвестировать в войну. Почему она имеет эти средства? Потому что есть компании, банки, фирмы, которые работают на российском рынке, и соответственно позволяют России зарабатывать.

, то есть у кого будет больше денег. К сожалению, Россия все еще имеет огромную кучу денег, которую может инвестировать в войну. Почему она имеет эти средства? Потому что есть компании, банки, фирмы, которые работают на российском рынке, и соответственно позволяют России зарабатывать. Количество оружия , которое будет работать на линии фронта. В России есть накопленное оружие. Да, оно старое и не высокотехнологичное, но его много. Еще добавились инструменты, которые ей предоставляет Северная Корея. Говорится об огромном количестве снарядов. Три миллиона снарядов – это невероятное количество ресурсов.

, которое будет работать на линии фронта. В России есть накопленное оружие. Да, оно старое и не высокотехнологичное, но его много. Еще добавились инструменты, которые ей предоставляет Северная Корея. Говорится об огромном количестве снарядов. Три миллиона снарядов – это невероятное количество ресурсов. Психология, на которую влияют информационные программы. Когда ты сидишь далеко от войны, ты понимаешь, что Украина не сломается, она не капитулирует, не станет на колени, то можешь написать, что если украинцы отдадут полкилометра своей территории, потому что не захотят залить это все своей кровью, ну тогда, вероятно, они проигрывают войну.

Все играют в некую информационную игру, когда и что будет решено и тому подобное. The Telegraph мог бы написать математическую статью, четко рассказать, сколько средств Россия тратит на войну. Сказать, что в федеральном бюджете России есть столько-то британских, испанских, итальянских, немецких денег. Объяснить, что и дальше есть компании, которые работают на российском рынке, и платят такие-то налоги. За этот условный немецкий или австрийский налог Россия покупает 120 танков Т-72.

Поэтому, если мир хочет, чтобы Россия не выиграла эту войну, надо обращаться к математике. Чтобы уничтожить эти 120 танков, Украине нужно "такое-то" оружие, в "таком-то" количестве, на "такую-то" сумму. Украина готова изготовить сама "столько-то" дронов. Поэтому The Telegraph, газета Британии, могла бы написать, что надо, чтобы британское правительство предоставило Украине конкретное количество оружия.

Математическая статья с соответствующими табличками – это было бы правильно. Как и соответствующие выводы – не драматические, не психоэмоциональные, не эмоциональные, а конкретные, логические, спокойные, объективные выводы. Какие? Я их перечислю. В The Telegraph должно быть написано большими буквами на первой полосе:

Россия должна проиграть;

единственная страна в Европе, которая может остановить все то, что сегодня эскалирует Россия, – это Украина;

независимо от того, что мы здесь обсуждаем о внутренней или внешней политике Украины, мы должны осознать, что это единственная страна, которая выиграет у России;

для этого Украине нужно... и далее перечислить, что необходимо. Или мы в Британии должны принять для себя решение, что безразлично, что там Украина будет делать, потому что мы потом сами будем воевать.

Далее The Telegraph должен объяснить, что Россия не станет законопослушной "домохозяйкой" после этой войны, не вернется к международному праву. Они постоянно будут эскалировать, атаковать, клеветать и делать все для того, чтобы иметь непосредственное боестолкновение с условной Британией. Вот так должны писать. Тогда это будет объективная картинка.

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Обещанные Patriot

Президент Украины в интервью телеканалу ABC News сказал, что Россия не сможет оккупировать Харьков, если Украина будет иметь две системы Patriot для его защиты. Обещания двух систем Patriot в Украине уже есть?

Обещания есть. Однако президент немножко раньше сказал: "Смотрите, а можно немножко меньше слов, а немножко больше конкретики". Красивые слова – это правильно, мы живем в информационную эру.

Однако продолжаются боевые действия на Харьковщине. Президент не хочет "тектонических изменений", он говорит абсолютно прагматичные вещи: "Смотрите, все наши проблемы на этом направлении – это управляемые авиационные бомбы, баллистика, доминирование России благодаря тактической авиации и дронам, что не позволяет эффективно вести непосредственные боестолкновения. Россия имеет тотальное преимущество в воздухе".

Более того, Россия хочет выгнать из Харькова все население, психологически повлиять. Президент говорит прагматичную вещь: "Дайте просто защитить небо, и тогда будем видеть совсем другую картинку непосредственно на поле боя". Это очевидно.

Это дорого? Когда мы говорим о войне такого объема, как мы сегодня имеем в Украине, то слово "дорого" немножко странно звучит, потому что Путин заявил, что Россия тратит 8,7% ВВП на войну. Это примерно 150 – 200 миллиардов.

Patriot – это решение многих вопросов. Следующий этап – это потребность снарядов, дронов, дальнобойных ракет. Снаряд, дрон – это контрбатарейка на линии фронта, дальнобойная ракета – это места концентрации. Тогда картинка иначе будет выглядеть.

Си Цзиньпин и Путин

Буквально на прошлой неделе Си Цзиньпин был в так называемом "европейском турне". Это было три страны, которые пытаются придерживаться либо нейтральной позиции, либо периодически придерживаются позиции России в войне против Украины. А теперь поехал к нему Путин. Это собирание какого-то альянса или все-таки там немного иначе на это надо смотреть?

Это презентация правительства вассального типа. Россия потеряла свою субъектность по отношению к Китаю, который сегодня гораздо больший и более объемный игрок на политической арене. Безусловно, что Китаю нужно определенное время для того, чтобы это осознать и как-то реализовать через более жесткие модели поведения, в частности, относительно того, кто их ломает, а это и есть Россия.

Однако стремительное падение России от страны, которая сидела за глобальным столом и на равных разговаривала с США и Евросоюзом, даже иногда инициативно, она превращается в страну, где Путин приезжает вместе с окружением помощников, с презентацией правительства. Он привез показать "хозяину" команду, которая будет от его имени управлять Россией.

Китай воспринимает Россию сегодня совсем иначе, чем в начале полномасштабного вторжения, не как партнера. Более того, Путин хочет, чтобы Китай подтвердил возможность иметь масштабную экономическую поддержку от стран, за которыми он будет стоять. Путин хочет получить гарантии, что Китай предоставит ресурсы для войны. Россия отдает Китаю свою субъектность, а с другой стороны – просит прогарантировать ей ресурсы для войны.

Китай хочет иметь качественные контакты относительно экономики с Европейским Союзом, ведь Китаю нужен высокотехнологичный рынок. Он хочет иметь уверенность: с одной стороны – США, которые имеют большие претензии к Китаю, с другой стороны – Европейский Союз, который не имеет претензий.

Также Китай хочет "забрать" те страны, Венгрию и Сербию, которые ранее ориентировались на Россию. Венгрия, Сербия, Словакия и любая другая страна понимают, что Россия сегодня находится в состоянии аффекта и она не может быть представителем разных других позиций, а Китай может.

Китай является более перспективным, чем Россия, которая в начале фиаско. Она не является конкурентоспособной, может только воевать. Буквально завтра другие страны поймут, что будет, если Россия проиграет.