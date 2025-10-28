Зеленский ответил, возможно ли наступление россиян на Сумщине

Оккупанты изо всех сил хотят достичь продвижения на разных участках фронта. Они понимают, что с наступлением холодов, это станет значительно труднее, поэтому атакуют по всей линии фронта.

Несмотря на попытки штурмовать, у врага не осталось много сил. Об этом заявил Владимир Зеленский на встрече с журналистами, сообщает 24 Канал.

Возможно ли наступление на Сумщине?

Еще одной мотивацией для врага является показать свои так называемые "победы" Дональд Трампу. Владимир Путин не раз заявлял, что Россия якобы имеет "стратегическое преимущество" на фронте, поэтому не соглашается на замораживание боев.

По словам украинского президента, это совсем не так. Для того, чтобы продолжать наступление на Покровск, российское командование уже вынуждено перебрасывать силы с других направлений.

Ситуация на Сумщине: смотрите на карте

"На Сумщине у них нет сил. Они понемногу будут перебрасывать все на Покровск. Они понимают, что больше времени "продавать" что-то президенту Трампу как свои якобы успехи – они не смогут", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Несмотря на это, враг продолжает терроризировать все украинские области. На Сумщине едва ли не ежедневно раздаются взрывы, оккупанты целятся как в гражданскую, так и в критическую инфраструктуру, чтобы нанести существенный ущерб накануне зимы.

