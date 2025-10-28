Зеленський відповів, чи можливий наступ росіян на Сумщині

Окупанти з усіх сил хочуть досягти просування на різних ділянках фронту. Вони розуміють, що з настанням холодів, це стане значно важче, тому атакують по всій лінії фронту.

Попри намагання штурмувати, у ворога не залишилося багато сил. Про це заявив Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Переговори "конструктивні, але не прості": Зеленський сказав, про що говорив з Трампом

Чи можливий наступ на Сумщині?

Ще однією мотивацією для ворога є показати свої так звані "перемоги" Дональд Трампу. Володимир Путін не раз заявляв, що Росія буцімто має "стратегічну перевагу" на фронті, тому не погоджується на замороження боїв.

За словами українського президента, це зовсім не так. Для того, щоб продовжувати наступ на Покровськ, російське командування уже змушене перекидати сили з інших напрямків.

Ситуація на Сумщині: дивіться на карті

"На Сумщині у них немає сил. Вони потрішечки будуть перекидати все на Покровськ. Вони розуміють, що більше часу "продавати" щось президенту Трампу як свої начебто успіхи – вони не зможуть", – наголосив Володимир Зеленський.

Попри це, ворог продовжує тероризувати всі українські області. На Сумщині чи не щодня лунають вибухи, окупанти ціляться як в цивільну, так і в критичну інфраструктуру, щоб завдати суттєвої шкоди напередодні зими.

Що відбувається на Сумщині: останні новини