Общение президента Украины и президента США было достаточно напряженным на фоне сенсационного заявления Трампа о встрече с Путиным в Будапеште в ближайшее время. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

О чем говорили Зеленский с Трампом в Белом доме?

Заявление Дональда Трампа о встрече с лидером страны-агрессора подтолкнуло обе стороны к интенсивным обсуждениям мирного урегулирования и возможных дипломатических шагов. В Белом доме Зеленский и Трамп общались обо всех возможных путях мирного урегулирования войны, а также о предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Ранее, после разговора с Путиным, Трамп отметил, что он сосредоточен на быстром окончании войны, а Tomahawk для этого может не понадобиться.

Владимир Зеленский назвал эту встречу "конструктивной" но очень нелегкой.

Мои переговоры с президентом Трампом касались давления на Россию. Я думаю, что он хотел оказать давление на них, но не хотел идти на эскалацию или закрывать окно... для дипломатии,

– отметил Зеленский.

Важным решением этой встречи стала готовность Зеленского рассмотреть предложение Трампа, которое он долго отклонял – "замораживание" конфликта по линии фронта. Такое решение Зеленского должно стать основным для дальнейших переговоров.

Встреча Зеленского и Трампа: что еще известно?