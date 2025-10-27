Общение президента Украины и президента США было достаточно напряженным на фоне сенсационного заявления Трампа о встрече с Путиным в Будапеште в ближайшее время. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
О чем говорили Зеленский с Трампом в Белом доме?
Заявление Дональда Трампа о встрече с лидером страны-агрессора подтолкнуло обе стороны к интенсивным обсуждениям мирного урегулирования и возможных дипломатических шагов. В Белом доме Зеленский и Трамп общались обо всех возможных путях мирного урегулирования войны, а также о предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk.
Ранее, после разговора с Путиным, Трамп отметил, что он сосредоточен на быстром окончании войны, а Tomahawk для этого может не понадобиться.
Владимир Зеленский назвал эту встречу "конструктивной" но очень нелегкой.
Мои переговоры с президентом Трампом касались давления на Россию. Я думаю, что он хотел оказать давление на них, но не хотел идти на эскалацию или закрывать окно... для дипломатии,
– отметил Зеленский.
Важным решением этой встречи стала готовность Зеленского рассмотреть предложение Трампа, которое он долго отклонял – "замораживание" конфликта по линии фронта. Такое решение Зеленского должно стать основным для дальнейших переговоров.
Встреча Зеленского и Трампа: что еще известно?
Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились 17 октября в Белом доме. За закрытыми дверями лидеры общались более двух часов, после того Зеленский заявил, что встреча была предметной, а ее результат может приблизить завершение войны.
Несмотря на отказ Трампа предоставить Украине Tomahawk, Зеленский не исключает, что США еще изменят свое решение. По его словам, сотрудничество с США принесло первые результаты в противодействии российской агрессии, а именно – санкции против двух крупнейших нефтяных компаний в России.
На встрече с Зеленским Трамп дал понять, что хочет быстрого завершения войны, одновременно Украина отвергала идею уступок территорий России. Кремль также не согласился на прекращение огня на линии фронта, настаивая на своих максималистских требованиях.