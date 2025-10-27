Президент США Дональд Трамп настаивал на "замораживании" конфликта как шага к переговорам, однако после неудачного диалога с Путиным Вашингтон резко изменил риторику и ввел новые санкции. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Axios.

Что предложил Трамп и согласился ли Зеленский?

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов рассмотреть предложение Дональда Трампа по замораживанию линии фронта как основы для переговоров с Россией. По словам украинского лидера, обсуждение было достаточно конструктивным.

Я думаю, что мы поняли друг друга. Президент Трамп сказал, что мы должны заморозить текущую ситуацию и поговорить,

– сказал Владимир Зеленский.

Трамп публично подтвердил такую инициативу, отметив, что этот шаг может стать началом дипломатии.

Однако после этого Кремль занял еще более максималистскую позицию. Разговор, который состоялся на прошлой неделе между госсекретарем США Марко Рубио и его российским коллегой, не принес ожидаемого результата и Трамп резко изменил свою риторику в отношении России, введя новые санкции.

Как отреагировал Трамп на позицию Путина?