Президент США Дональд Трамп настаивал на "замораживании" конфликта как шага к переговорам, однако после неудачного диалога с Путиным Вашингтон резко изменил риторику и ввел новые санкции. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Axios.
Что предложил Трамп и согласился ли Зеленский?
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов рассмотреть предложение Дональда Трампа по замораживанию линии фронта как основы для переговоров с Россией. По словам украинского лидера, обсуждение было достаточно конструктивным.
Я думаю, что мы поняли друг друга. Президент Трамп сказал, что мы должны заморозить текущую ситуацию и поговорить,
– сказал Владимир Зеленский.
Трамп публично подтвердил такую инициативу, отметив, что этот шаг может стать началом дипломатии.
Однако после этого Кремль занял еще более максималистскую позицию. Разговор, который состоялся на прошлой неделе между госсекретарем США Марко Рубио и его российским коллегой, не принес ожидаемого результата и Трамп резко изменил свою риторику в отношении России, введя новые санкции.
Как отреагировал Трамп на позицию Путина?
Президент США разместил атомную подводную лодку у берегов России в ответ на угрозы Кремля.
Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук объяснил, что противостояние между США и Россией продолжается десятилетиями и такие демонстрации силы имеют целью деэскалацию и предупреждение. По его словам, подобные заявления не является чем-то новым и мир уже видел подобные шаги раньше.
Дональд Трамп ввел новые санкции против России, которые ударят по "Лукойлу" и "Роснефти". Посол Украины в США (2015 - 2019) Валерий Чалый рассказал 24 Каналу, что этот шаг американского президента значительно повлияет на российскую экономику, однако результат будет через несколько месяцев. Если бы удалось ограничить экспорт российской нефти в Китай и Индию, а ОПЕК поддержала соответствующие шаги, эффект санкций был бы заметен значительно быстрее.