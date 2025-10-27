Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios, пишет 24 Канал.

Смотрите также Встреча, которую ждет мир: как Трамп хочет заставить Си Цзиньпина и Путина закончить войну в Украине

Что говорит Президент о плане перемирия?

По словам украинского лидера, мирный план должен быть коротким, без слишком многих деталей.

Несколько коротких пунктов. Например, план о прекращении огня. Мы решили, что будем работать над этим в течение следующей недели или десяти дней,

– говорит Зеленский.

В то же время, по его мнению, российский диктатор вряд ли примет план, предложенный "Коалицией желающих".

Что предлагает "Коалиция желающих"?