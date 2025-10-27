Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios, пишет 24 Канал.
Смотрите также Встреча, которую ждет мир: как Трамп хочет заставить Си Цзиньпина и Путина закончить войну в Украине
Что говорит Президент о плане перемирия?
По словам украинского лидера, мирный план должен быть коротким, без слишком многих деталей.
Несколько коротких пунктов. Например, план о прекращении огня. Мы решили, что будем работать над этим в течение следующей недели или десяти дней,
– говорит Зеленский.
В то же время, по его мнению, российский диктатор вряд ли примет план, предложенный "Коалицией желающих".
Что предлагает "Коалиция желающих"?
Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил США совместно работать над мирным соглашением для Украины. Оно может быть создано по аналогии с 20-пунктовым планом Трампа по Сектору Газа.
Это произошло после встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом 17 октября в Белом доме.
Кроме того, во время пресс-конференции в Лондоне Кир Стармер отметил, что "Коалиция желающих" планирует усилить давление на Россию, в частности из-за ограничения нефти и газа, и использовать замороженные активы на помощь Украине.