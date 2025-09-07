Ожесточенные боестолкновения на фронте продолжаются. Враг проводил атаки в Донецкой, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Всего с начала суток по состоянию на 22:00 произошло 118 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Сколько боев произошло на разных направлениях фронта?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях Силы обороны отразили 9 штурмовых действий оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Амбарного и Каменки. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе Купянска и в направлении Песчаного. Украинские защитники остановили 4 вражеские атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Карповка, Грековка, Среднее и в направлении Дробышево, Шандриголово, Дерилово, бои не утихают в четырех локациях.

На Северском направлении Силы обороны отбили 8 атак противника вблизи Серебрянки, Григорьевки и в направлении Ямполя и Северска.

На Краматорском направлении пока зафиксировано 3 боестолкновения. Захватчик пытался продвигаться в районе Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек и Миньковки.

На Торецком направлении россияне 7 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Полтавки, Щербиновки и в направлении Плещеевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 34 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал позиций в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Покровск, Зверево, Луч, Лысовка, Удачное, Дачное, Новоукраинка и в сторону Новопавловки. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

На Новопавловском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Камышевахи, Зеленого Гая, Александрограда и в направлении Ивановки, Сосновки, Филиала. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили 3 атаки захватчиков в районе Плавней и в сторону Степногорска и Новоданиловки.

Какова ситуация на фронте?