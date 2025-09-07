Росія зосередилася на 2 напрямках: огляд боїв за 7 вересня від Генштабу
- За добу станом на 22:00 на фронті відбулося 118 боєзіткнень.
- Найбільша кількість боїв припала на Покровський напрямок.
Запеклі боєзіткнення на фронті тривають. Ворог проводив атаки на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.
Загалом від початку доби станом на 22:00 відбулося 118 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Скільки боїв відбулося на різних напрямках фронту?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили 9 штурмових дій окупантів.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Амбарного та Кам'янки. Два боєзіткнення тривають.
На Куп'янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районі Куп'янська та в напрямку Піщаного. Українські захисники зупинили 4 ворожі атаки.
На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Карпівка, Греківка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Шандриголового, Дерилового, бої не вщухають у чотирьох локаціях.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника поблизу Серебрянки, Григорівки та в напрямку Ямполя і Сіверська.
На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 3 боєзіткнення. Загарбник намагався просуватись у районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок й Міньківки.
На Торецькому напрямку росіяни 7 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.
На Покровському напрямку від початку доби окупанти 34 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував позицій у районах населених пунктів Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки. Досі тривають три боєзіткнення.
На Новопавлівському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Комишувахи, Зеленого Гаю, Олександрограду та у напрямку Іванівки, Соснівки, Філії. Одне боєзіткнення триває.
На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки загарбників в районі Плавнів та у бік Степногірська і Новоданилівки.
Яка ситуація на фронті?
- За даними DeepState, окупанти нещодавно просунулися біля 4 сіл у Дніпропетровській області. Також окупанти пройшли вперед у Звіровому у районі Покровська.
- Російське командування перекинуло до Покровська досвідчені підрозділи морської піхоти. Ворог намагається просочуватися в місто одиничними чи невеликими групами, водночас намагаючись уникати боїв з передовими позиціями ЗСУ. Противник прагне максимально наблизитись до позицій операторів дронів чи мінометників, спробувати розпорошити сили української оборони, закріпитися на нових позиціях, а також розширити межі "сірої зони".
- Ключовою метою російської армії захисники є захоплення агломерації Покровськ – Краматорськ – Слов'янськ.