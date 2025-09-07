Запеклі боєзіткнення на фронті тривають. Ворог проводив атаки на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Загалом від початку доби станом на 22:00 відбулося 118 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Скільки боїв відбулося на різних напрямках фронту?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили 9 штурмових дій окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Амбарного та Кам'янки. Два боєзіткнення тривають.

На Куп'янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районі Куп'янська та в напрямку Піщаного. Українські захисники зупинили 4 ворожі атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Карпівка, Греківка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Шандриголового, Дерилового, бої не вщухають у чотирьох локаціях.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника поблизу Серебрянки, Григорівки та в напрямку Ямполя і Сіверська.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 3 боєзіткнення. Загарбник намагався просуватись у районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок й Міньківки.

На Торецькому напрямку росіяни 7 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 34 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував позицій у районах населених пунктів Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки. Досі тривають три боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Комишувахи, Зеленого Гаю, Олександрограду та у напрямку Іванівки, Соснівки, Філії. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки загарбників в районі Плавнів та у бік Степногірська і Новоданилівки.

Яка ситуація на фронті?