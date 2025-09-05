Россия готовится к новому наступлению на Донецкую область: военный эксперт оценил возможности врага
- Западные СМИ много пишут о подготовке России к новому наступлению в Донецкой области осенью 2025 года. Враг перебрасывает некоторые подразделения из других направлений в Донецкую область.
- Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный предположил, чего ожидать на фронте уже осенью.
Россия готовится продолжить наступательные действия в Донецкой области. Силы обороны Украины находятся в обороне и постепенно стачивают возможности врага.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что сейчас на фронте завершается весенне-летняя наступательная кампания врага. Во время нее российские оккупанты пытались прорваться на Сумщине и Харьковщине. Также были атаки на Юге. Но наибольшее давление фиксировали на Покровском направлении.
Чего ожидать дальше на фронте?
Как отметил Нарожный, наступление России на фронте будет продолжаться. Уже была информация от военного Виктора Трегубова, что враг подтягивает резервы на Покровское направление. Речь шла о морской пехоте, которую привлекают в штурмах. По разным оценкам, они перебросили где-то до 60 тысяч личного состава на Покровское направление и на Юг.
Смогут ли они прорвать линию обороны? Чтобы сделать это, нужна бронетехника. Когда они атакуют бронеколонами, то это заканчивается для них катастрофой. Наши бойцы уничтожают их беспилотниками, артиллерией,
– отметил Нарожный.
Конечно, враг способен усилить давление на фронте. С текущих 140-150 боестолкновений количество может вырасти до 190-200. Но вряд ли ситуация на фронте существенно меняется.
Подтачиваем наступательные возможности врага. Поэтому ко всяким заявлениям о наступлении отношусь спокойно. ВСУ и на Покровске, и на других участках фронта смогут удержать оборону. Враг еще и в последнее время имеет огромные проблемы из-за наших ударов по территории России. Без налаженной логистики наступать нереально. Прорыва я не ожидаю,
– отметил Нарожный.
Какая ситуация на фронте: коротко
- По состоянию на 5 сентября Россия потеряла более 1 миллиона 86 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11159 российских танков, 23243 боевых бронированных машин, 32435 артиллерийских систем и т.д.
- Институт изучения войны отмечал, что Россия не смогла сделать буферную зону в Сумской области. Они перебросили некоторые подразделения с этого направления в Донецкую область.
- Представитель ЦПИ Андрей Коваленко подчеркнул, что неуместно говорить о "новом наступлении России". Ведь наступательные действия врага продолжаются уже более года с различными фазами активности.