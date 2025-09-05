Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что сейчас на фронте завершается весенне-летняя наступательная кампания врага. Во время нее российские оккупанты пытались прорваться на Сумщине и Харьковщине. Также были атаки на Юге. Но наибольшее давление фиксировали на Покровском направлении.

Чего ожидать дальше на фронте?

Как отметил Нарожный, наступление России на фронте будет продолжаться. Уже была информация от военного Виктора Трегубова, что враг подтягивает резервы на Покровское направление. Речь шла о морской пехоте, которую привлекают в штурмах. По разным оценкам, они перебросили где-то до 60 тысяч личного состава на Покровское направление и на Юг.

Смогут ли они прорвать линию обороны? Чтобы сделать это, нужна бронетехника. Когда они атакуют бронеколонами, то это заканчивается для них катастрофой. Наши бойцы уничтожают их беспилотниками, артиллерией,

– отметил Нарожный.

Конечно, враг способен усилить давление на фронте. С текущих 140-150 боестолкновений количество может вырасти до 190-200. Но вряд ли ситуация на фронте существенно меняется.

Подтачиваем наступательные возможности врага. Поэтому ко всяким заявлениям о наступлении отношусь спокойно. ВСУ и на Покровске, и на других участках фронта смогут удержать оборону. Враг еще и в последнее время имеет огромные проблемы из-за наших ударов по территории России. Без налаженной логистики наступать нереально. Прорыва я не ожидаю,

– отметил Нарожный.

Какая ситуация на фронте: коротко