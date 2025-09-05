Про це 24 Каналу розповів військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що зараз на фронті завершується весняно-літня наступальна кампанія ворога. Під час неї російські окупанти намагалися продертися на Сумщині та Харківщині. Також були атаки на Півдні. Але найбільший тиск фіксували на Покровському напрямку.

Дивіться також Росія окупувала два села на Дніпропетровщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Чого очікувати далі на фронті?

Як наголосив Нарожний, наступ Росії на фронті триватиме. Вже була інформація від військового Віктора Трегубова, що ворог підтягує резерви на Покровський напрямок. Йшлося про морську піхоту, яку залучають в штурмах. За різними оцінками, вони перекинули десь до 60 тисяч особового складу на Покровський напрямок та на Південь.

Чи зможуть вони прорвати лінію оборони? Щоб зробити це, потрібна бронетехніка. Коли вони атакують бронеколонами, то це закінчується для них катастрофою. Наші бійці знищують їх безпілотниками, артилерією,

– зазначив Нарожний.

Звісно, ворог здатен посилити тиск на фронті. З поточних 140-150 боєзіткнень кількість може зрости до 190-200. Але навряд чи ситуація на фронті суттєво змінюється.

Підточуємо наступальні можливості ворога. Тому до всяких заяв про наступ ставлюся спокійно. ЗСУ і на Покровську, і на інших ділянках фронту зможуть втримати оборону. Ворог ще й останнім часом має величезні проблеми через наші удари по території Росії. Без налагодженої логістики наступати нереально. Прориву я не очікую,

– зазначив Нарожний.

Яка ситуація на фронті: коротко