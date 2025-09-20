Против Сил обороны Юга у россиян воюет мощная группировка "Днепр", – Волошин
- На Юге Украины воюет группировка "Днепр" под руководством российского командующего генерал Теплинского.
- Группировка "Днепр" получила подкрепление воздушно-десантных войск для ведения штурмовых действий, а также действует часть группировки "Восток" с хорошо вооруженными мотострелковыми подразделениями.
Владислав Волошин рассказал о наступлении врага на Юге нашей страны. По его словам, там воюет мощная группировка оккупантов "Днепр".
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.
Смотрите также "Труба" в Купянске, успехи на Сумщине и у Доброполья: как изменилась линия фронта за неделю
Что Волошин говорит о наступлении России?
По словам представителя Сил обороны Юга, группировкой "Днепр" руководит российский командующий воздушно-десантных войск генерал Теплинский.
Недавно он перебросил к себе, на Юг, несколько подразделений воздушно-десантных войск,
– говорит Волошин.
Он отметил, что эти подразделения предназначены не для обороны, а для ведения штурмовых действий.
Кроме этого, по словам спикера, на Юге действует часть российской группировки "Восток". В основном это мотострелковые подразделения, однако они хорошо вооружены боевой техникой и артиллерией.
"Ситуация не Юге не простая", – подчеркнул Волошин. По его словам, враг готовит малые штурмовые группы пехоты для наступления.
Что известно о ситуации на передовой?
К слову, по данным аналитиков Института изучения войны, российские силы продвинулись на Лиманском и Новопавловском направлениях. Также оккупанты достигли успеха в районе Константиновка – Дружковка и в Запорожье.
За сутки 19 сентября потери российской армии составили 1070 военных. В частности, уничтожено 1 танк, 2 боевые бронированные машины, 31 артиллерийскую систему и 365 БпЛА оперативно-тактического уровня.
По данным Генштаба, в течение суток на фронте зафиксировано 165 боевых столкновений, больше всего враг штурмует на Покровском направлении.