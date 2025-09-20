Владислав Волошин рассказал о наступлении врага на Юге нашей страны. По его словам, там воюет мощная группировка оккупантов "Днепр".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

Смотрите также "Труба" в Купянске, успехи на Сумщине и у Доброполья: как изменилась линия фронта за неделю

Что Волошин говорит о наступлении России?

По словам представителя Сил обороны Юга, группировкой "Днепр" руководит российский командующий воздушно-десантных войск генерал Теплинский.

Недавно он перебросил к себе, на Юг, несколько подразделений воздушно-десантных войск,

– говорит Волошин.

Он отметил, что эти подразделения предназначены не для обороны, а для ведения штурмовых действий.

Кроме этого, по словам спикера, на Юге действует часть российской группировки "Восток". В основном это мотострелковые подразделения, однако они хорошо вооружены боевой техникой и артиллерией.

"Ситуация не Юге не простая", – подчеркнул Волошин. По его словам, враг готовит малые штурмовые группы пехоты для наступления.

Что известно о ситуации на передовой?