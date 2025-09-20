Владислав Волошин розповів про наступ ворога на Півдні нашої країни. За його словами, там воює потужне угрупування окупантів "Днєпр".

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

Що Волошин каже про наступ Росії?

За словами речника Сил оборони Півдня, угрупуванням "Днєпр" керує російський командувач повітряно-десантних військ генерал Теплінський.

Нещодавно він перекинув до себе, на Південь, декілька підрозділів повітряно-десантних військ,

– каже Волошин.

Він зауважив, що ці підрозділи призначені не для оборони, а для ведення штурмових дій.

Крім цього, за словами речника, на Півдні діє частина російського угрупування "Схід". В основному це мотострілецькі підрозділи, проте вони добре озброєні бойовою технікою та артилерією.

"Ситуація не Півдні не проста", – підкреслив Волошин. За його словами, ворог готує малі штурмові групи піхоти для наступу.

Що відомо про ситуацію на передовій?