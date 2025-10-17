Украинские силы сумели остановить весенне-летнюю наступательную операцию россиян. На отдельных направлениях ВСУ успешно проводят контрнаступление.

Планы России захватить стратегические территории в весенне-летний период не реализуются, поэтому вражеская власть каждый раз их корректирует и откладывает. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Что известно о планах Кремля?

Руководство вражеской армии ставит задачи захватить стратегически важные районы и населенные пункты, однако из-за постоянных неудач они регулярно пересматриваются и откладываются.

Однако Генштаб ВСУ подтверждает, что украинские военные остановили весенне-летнюю наступательную кампанию врага. А ВСУ продолжают в дальнейшем уничтожать планы России, применяя асимметричные действия с целью уравнивания преимуществ оккупантов в численности и вооружении.

Какие успехи в контрнаступательных операциях ВСУ?

На отдельных направлениях фронта украинские военные проводят контрнаступление. Подразделения ВСУ успешно штурмуют позиции россиян и восстанавливают контроль над украинскими территориями. Украинские воины вытесняют захватчиков из Сумской области. Интенсивные действия продолжаются в Покровском районе Донецкой области.

Есть определенные успехи в восстановлении контроля над территорией в Запорожской области. Есть и другие участки фронта, где враг не имеет никаких достижений,

– добавляют в Генштабе.

Почему удары по территории России являются эффективными?

В Генштабе рассказывают, что сейчас удары по территории России являются наиболее эффективными, в частности благодаря Deep Strike, которые уничтожают военные цели, логистическую и энергетическую сферу страны-агрессора.

С начала 2025 года уже поражено 45 объектов топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса России.

В результате чего, россияне потеряли более 25% общих объемов производства горюче-смазочных материалов.

Ежедневно, от снижения экспорта нефтепродуктов страна-агрессор теряет более 46 млн долларов США. Поражение тыловых ресурсов врага существенно затрудняет его возможность вести активные боевые действия,

– отмечают в штабе.

Какую помощь ждать от союзников?

В Генштабе отмечают, что есть хорошие сигналы о предоставлении новых пакетов военной помощи от союзников. В частности, обсуждают вопрос поставки высокоточного оружия на примере ракет Tomahawk и других современных систем.

Их применение значительно усилит давление на Россию и будет способствовать восстановлению справедливого мира.

Сколько потерь среди россиян за этот период?

Несмотря на тяжелую ситуацию на фронте, противник не получил стратегическое преимущество. Его значительные потери приносят успехи только на локальных участках.

Силы обороны продолжают ликвидировать российских оккупантов и вражескую технику на всех направлениях нанося им активного огневого поражения.

Только в сентябре потери оккупантов составили почти 29 тысяч военнослужащих, уничтожено и повреждено 70 танков, 65 боевых бронированных машин, более 1050 артиллерийских систем, 6 реактивных систем залпового огня и другую технику,

– сообщают в Генштабе.

А с начала полномасштабного вторжения в плену находится 2060 российских военнослужащих.

Что известно о последних попаданиях вглубь территории России?