Титаническая работа, – в "Ахиллесе" сообщили об изменениях на Купянском направлении
- Украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на Купянском направлении, несмотря на сложности и активные обстрелы со стороны противника.
- На правобережье Купянска украинские силы вытеснили противника к реке Оскол, уменьшив количество диверсионно-разведывательных групп в городе.
В Кремле заявляли, что россияне имеют значительные достижения на Купянском направлении, якобы окружив город. Однако реальная ситуация там совсем другая. Несмотря на наступление противника, Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, но успех дается нелегко.
Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что украинским военным удалось значительно улучшить ситуацию на Купянщине. Однако есть участок фронта, где ситуация до сих пор остается сложной.
Как Силам обороны удается держать Купянск?
Юрий Федоренко отметил, что сейчас довольно сложная ситуация на левобережье Купянска.
Противник держит там под активным огневым контролем переправы. Он применяет авиацию, ракеты и различные виды беспилотников, чтобы сделать невозможным движение к левобережному плацдарму. Инженерные подразделения, которые отвечают за наведение переправ, делают титаническую работу,
– сказал он.
Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" отметил, что эти люди непрерывно находятся под вражескими обстрелами. По его словам, ребята постоянно восстанавливают разрушенные россиянами переправы. Как следствие, Силам обороны удается удерживать группировку противника, которая давит на левобережный плацдарм.
В последнее время благодаря этому у оккупантов нет существенных достижений на Купянском направлении.
Какова ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте
Кроме этого, в правобережном Купянске нашим военным удалось вытеснить противника на северной окраине к реке Оскол. Именно поэтому количество диверсионно-разведывательных групп, которые проникали в Купянск, значительно уменьшилось.
Украинские силы делают все возможное, чтобы не дать оккупантам захватить город.
Что известно об "успехах" россиян на Купянском направлении?
В России заявили, что якобы нанесли мощный удар по 16 механизированной бригаде ВСУ. Однако в Оперативно-тактической группировке "Харьков" заявили, что в Украине такой бригады не существует.
Россияне на севере Купянска пытаются удержать свои позиции. Однако Силы обороны дают мощный отпор, хоть и поддерживать логистику довольно сложно.
Владимир Зеленский сообщил об успехах украинских военных на Купянском направлении. Однако военные, которые там отражают наступление противника попросили не спешить с анонсами.