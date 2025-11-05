Если россияне приблизятся к Осколу: майор ВСУ сказал, что будет с Купянском и Покровском
- Майор ВСУ Андрей Ткачук считает, что украинские силы имеют перспективы выбить россиян из Купянска.
- Удержание левобережья реки Оскол является ключевым для стабилизации ситуации на Харьковщине, что предотвращает продвижение врага к важным логистическим пунктам.
Недавно Владимир Зеленский заявлял о планах полной зачистки Купянска от российских сил. По последней информации, там может находиться примерно 60 оккупантов. Очень важно стабилизировать ситуацию не только там, но и на других участках фронта в Харьковской области.
Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что у украинских сил есть перспективы выбить россиян из Купянска. Это очень важно сделать.
Смотрите также Покровск и Мирноград под угрозой окружения: что там происходит и как изменилась линия фронта за неделю
Какова ситуация на Харьковщине?
По словам Андрея Ткачука, ключевое, что сейчас удается делать, – удерживать левобережье реки Оскол. Там ситуация очень непростая.
"Но благодаря хорошим и качественным подразделениям, в частности подразделение "Ахиллес", удается удерживать врага, чтобы он не прошел к берегу реки Оскол", – сказал он.
Обратите внимание! ОО "Делаем" и фонд UAID собирают на дроны для ССО и подразделений на Покровском направлении. Призываем присоединиться и поддержать наших защитников по ссылке.
За донат более 100 гривен есть возможность получить авто Chevrolet TrailBlazer, а задонатив 20 гривен, – iPhone 17 Air.
Майор ВСУ и политолог объяснил, если бы оккупантам удалось продвинуться к реке Оскол, то к югу от Покровска россияне имели бы возможность долетать беспилотниками к важным населенным пунктам, которые обеспечивают логистику Сил обороны.
Говорится о поставках всего необходимого для противодействия вражеским атакам на Купянск.
Что происходит вблизи Купянска: смотрите на карте
По мнению Ткачука, пока украинские военные удерживают свои позиции вблизи Оскола, то есть все шансы за это время зачистить Купянск и вытеснить оттуда врага.
Какова ситуация на Харьковщине?
Военное командование России доложило Владимиру Путину о якобы окружении Купянска. Украина опровергла такую информацию. Однако кремлевский диктатор заявил, что приглашает туда и в другие якобы оккупированные города западных журналистов.
В России в очередной раз распространяют неподтвержденную информацию об успехах на поле боя. На этот раз говорится об ударе по шестнадцатой механизированной бригаде ВСУ на Купянском направлении. Однако оказалось, что такого формирования вообще не существует.
Наступление россиян на Харьковском направлении усиливается. Оккупанты имеют определенные достижения там, однако Силы обороны также дают им мощный отпор. Вследствие этого у противника серьезные потери.