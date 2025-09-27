Россия сосредотачивает силы на Покровском направлении, пытаясь достичь прорыва. Для этого оккупанты перебрасывают сюда морскую пехоту и другие подразделения с разных участков фронта.

Журналист и аналитик издания BILD Юлиан Рёпке отметил в эфире 24 Канала, что кроме регулярных войск Россия применяет специальные группы, которые выполняют различные задачи. Он объяснил, кого именно враг бросает в бой и какую роль эти подразделения играют на поле боя.

Кого Россия бросает на прорыв возле Покровска?

На Покровском направлении российское командование использует так называемых "верблюдов". Это контрактники на мотоциклах или квадроциклах, которых отправляют в первые волны атак, часто без шансов вернуться. Они действуют как расходный материал, чтобы истощать украинскую оборону.

Около 100 таких людей погибают в районе Покровска ежедневно. Их единственная задача – двигаться вперед,

– сказал журналист и аналитик Репке.

Он объяснил, что даже после уничтожения или ранения одной группы россияне быстро присылают новую. По словам Рёпке, украинские военные фиксируют постоянные волны атак, которые продолжаются несмотря на большие потери.

Элитные подразделения дронов у фронта

Наряду с "верблюдами" россияне привлекают подготовленных операторов дронов, которые имеют военный опыт и долгосрочные контракты. Эти подразделения выполняют задачи по выявлению и уничтожению украинских сил, действуя более профессионально и эффективно.

Особенно опасны подразделения "Рубикон" и "Судоплатов". Это высокопрофессиональные бойцы, и их присутствие означает смертельную угрозу,

– сказал Юлиан Репке.

По его словам, эти группы сбивают украинские разведывательные дроны, среди которых немецкие Vector и отечественные Shark. Они также активно применяют FPV-аппараты, "Ланцеты" и другие дроны, нанося удары как по военным целям, так и по гражданским объектам.

Как сочетают элиту и "верблюдов"?

Рёпке отметил, что российское командование использует смешанную тактику. Когда "верблюды" идут в лобовые атаки, рядом действуют элитные подразделения дронов, которые прикрывают продвижение и наносят точные удары.

Когда погибают эти бойцы, которых украинцы называют "мясом" или "верблюдами", рядом работают элитные подразделения, наносящие серьезные удары по военным и гражданским целям,

– отметил Репке.

Он подчеркнул, что такая тактика позволяет россиянам сочетать массовые потери с профессиональными действиями дроновых групп. Это создает серьезные угрозы как на линии фронта, так и для инфраструктуры вблизи боевых действий.

