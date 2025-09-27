Росія зосереджує сили на Покровському напрямку, намагаючись досягти прориву. Для цього окупанти перекидають сюди морську піхоту та інші підрозділи з різних ділянок фронту.

Журналіст і аналітик видання BILD Юліан Рьопке зазначив в ефірі 24 Каналу, що крім регулярних військ Росія застосовує спеціальні групи, які виконують різні завдання. Він пояснив, кого саме ворог кидає у бій та яку роль ці підрозділи відіграють на полі бою.

Дивіться також Це все змінить, – Рьопке сказав, що зупинить російський наступ

Кого Росія кидає на прорив біля Покровська?

На Покровському напрямку російське командування використовує так званих "верблюдів". Це контрактники на мотоциклах чи квадроциклах, яких відправляють у перші хвилі атак, часто без шансів повернутися. Вони діють як витратний матеріал, щоб виснажувати українську оборону.

Близько 100 таких людей гинуть у районі Покровська щодня. Їхня єдина задача – рухатися вперед,

– сказав журналіст і аналітик Рьопке.

Він пояснив, що навіть після знищення чи поранення однієї групи росіяни швидко надсилають нову. За словами Рьопке, українські військові фіксують постійні хвилі атак, які тривають попри великі втрати.

Елітні підрозділи дронів біля фронту

Поряд із "верблюдами" росіяни залучають підготовлених операторів дронів, які мають військовий досвід та довгострокові контракти. Ці підрозділи виконують завдання з виявлення та знищення українських сил, діючи більш професійно й ефективно.

Особливо небезпечні підрозділи "Рубікон" і "Судоплатов". Це високопрофесійні бійці, і їхня присутність означає смертельну загрозу,

– сказав Юліан Рьопке.

За його словами, ці групи збивають українські розвідувальні дрони, серед яких німецькі Vector і вітчизняні Shark. Вони також активно застосовують FPV-апарати, "Ланцети" й інші дрони, завдаючи ударів як по військових цілях, так і по цивільних об'єктах.

Як поєднують еліту та "верблюдів"?

Рьопке наголосив, що російське командування використовує змішану тактику. Коли "верблюди" йдуть у лобові атаки, поруч діють елітні підрозділи дронів, які прикривають просування та завдають точних ударів.

Коли гинуть ці бійці, яких українці називають "м'ясом" або "верблюдами", поруч працюють елітні підрозділи, що завдають серйозних ударів по військових і цивільних цілях,

– зазначив Рьопке.

Він підкреслив, що така тактика дозволяє росіянам поєднувати масові втрати з професійними діями дронових груп. Це створює серйозні загрози як на лінії фронту, так і для інфраструктури поблизу бойових дій.

Що відомо про ситуацію на Донеччині та сусідніх напрямках