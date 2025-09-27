Оккупанты стремятся закрепиться в окрестностях Северска до начала осенних дождей. Об этом в эфире "Суспільного" сказал представитель 11 армейского корпуса Дмитрий Запорожец, передает 24 Канал.
Смотрите также Оккупанты продвинулись на Днепропетровщине, Донетчине и Запорожье, – DeepState
Какова ситуация в районе Северска?
По словам военного, противник проводит наступательные действия в Серебрянском лесничестве. Россияне движутся по лесу по одному – двое. Они не вступают в бой, а пытаются обойти украинские позиции. Из-за густоты леса операторам дронов трудно уничтожать врага.
Также спикер рассказал, что есть случаи, когда для того, чтобы проводить штурмы в направлении Серебрянки, захватчики форсируют реку Северский Донец вплавь.
Запорожец заметил, что иногда противнику удается добраться до окрестностей Северска, но его эффективно ликвидируют.
Напомним, что 19 сентября в минобороны России объявили о захвате Серебрянского лесничества. В ВСУ опровергли заявление россиян, однако признали, что ситуация в регионе невероятно тяжелая.
Кроме того, недавно враг продвинулся в другом стратегически важном селе на Северском направлении – Ямполе. Это село может открыть россиянам путь как к Лиману, так и к Славянску. Рядом проходят трасса Северск – Лиман, а также дороги из Славянска и Краматорска. Этими путями происходит снабжение украинских подразделений, удерживающих плацдарм вокруг Северска.
Какова обстановка на других направлениях фронта?
- Главком Александр Сырский рассказал, что на одном из участков Покровского направления враг оказался "в мешке".
- В ВСУ также заявили, что на Добропольском направлении есть места, где россиян "сильно прижали". Однако пока говорить о попадании врага в "котлы" рано.
- Россияне пытаются активизировать наступление на Запорожском направлении, используя тактику штурмов малыми группами. Силы обороны Украины проводят поисково-ударные действия, чтобы противодействовать этим попыткам, которые пока не приносит успехов врагу.