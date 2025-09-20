Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова представителя оперативно-стратегической группировки войск "Днепр", подполковника Алексея Бельского в комментарии BBC News Украина.
Под чьим контролем Серебрянский лес?
Украинское военное командование опровергает информацию о захвате россиянами Серебрянского лесничества.
Обратите внимание! Путь к важному стратегическому оборонительному узлу на берегу реки Северский Донец лежит именно через Серебрянский лес.
Впрочем, по словам Бельского, ситуация в этом регионе остается напряженной. Несмотря на усиленное давление оккупантов на севере Луганской области, Силы обороны продолжают держать оборону.
Нашим там очень трудно. Вот невероятно трудно, но они держатся,
– подчеркнули в ОСУВ "Днепр".
Известно, что с осени 2022 года украинские военные контролировали территорию Серебрянского лесничества. Однако в течение августа-сентября россиянам удалось продвинуться в направлении городов Лиман и Северск, а также начать наступление на село Ямполь.
К слову, по данным DeepState, оккупанты совершали попытки прорваться в Ямполь, маскируясь под гражданских. Так, россияне в очередной раз нарушают законы ведения войны, терроризируя мирное население.
Какова ситуация на Луганщине?
- По информации ISW, российская армия продвинулась на Лиманском направлении.
- В то же время военные объекты противника в Луганске периодически попадают под удары беспилотников, создавая трудности для логистики врага.
- Так, 12 сентября, город Луганск содрогался от взрывов. По данным мониторинговых ресурсов, ночью в регионе фиксировали дроны.
- В начале сентября партизанское движение на Луганщине повредило релейный шкаф, который является частью логистики военных грузов на участке "Луганск" – "Станица-Луганская". В результате атаки на объекте вспыхнул пожар.