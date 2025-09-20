Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова представителя оперативно-стратегической группировки войск "Днепр", подполковника Алексея Бельского в комментарии BBC News Украина.

Под чьим контролем Серебрянский лес?

Украинское военное командование опровергает информацию о захвате россиянами Серебрянского лесничества.

Обратите внимание! Путь к важному стратегическому оборонительному узлу на берегу реки Северский Донец лежит именно через Серебрянский лес.

Впрочем, по словам Бельского, ситуация в этом регионе остается напряженной. Несмотря на усиленное давление оккупантов на севере Луганской области, Силы обороны продолжают держать оборону.

Нашим там очень трудно. Вот невероятно трудно, но они держатся,

– подчеркнули в ОСУВ "Днепр".

Известно, что с осени 2022 года украинские военные контролировали территорию Серебрянского лесничества. Однако в течение августа-сентября россиянам удалось продвинуться в направлении городов Лиман и Северск, а также начать наступление на село Ямполь.

К слову, по данным DeepState, оккупанты совершали попытки прорваться в Ямполь, маскируясь под гражданских. Так, россияне в очередной раз нарушают законы ведения войны, терроризируя мирное население.

Какова ситуация на Луганщине?