Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Луганской ОГА Алексея Харченко.
Что известно об операции на Луганщине?
Как отметил Алексей Харченко, бодрое утро может быть не только от кофе, но и от хороших новостей с временно оккупированной Луганской области.
Прошлой ночью партизанами Луганщины был уничтожен очередной "релейный шкаф", отвечавший за движение груза военного назначения на участке железной дороги "Луганск" – "Станица-Луганская",
– указал Харченко.
Очевидцы утверждают, что шкаф "горел знатно". А значит это означает нехватку боекомплекта и горюче-смазочных материалов – это ослабляет возможности для дальнейшего ведения агрессивной войны Россией.
Партизаны сожгли релейный шкаф: смотрите видео
Председатель Луганской ОВА отметил, что украинское сопротивление продолжает набирать обороты, а каждый оккупант должен осознать и почувствовать на себе ярость нашего народа.
Другие сообщения партизан из тыла России
Агенты "Атеш" обнаружили важную радиолокационную станцию "Контейнер" в Мордовии, используемую Россией для наблюдения за Европой и Украиной. Соответствующие данные передали Силам обороны.
В течение последнего месяца оккупанты активно вывозят из Луганщины технику, пишут партизаны. Речь идет об усилении более приоритетных направлений, в частности Запорожье.
Кроме того, уже сейчас стало известно, что на Запорожье подвозят также ракеты и БК. Это свидетельствует, что российские войска могут готовить новые наступательные действия на Запорожском направлении.