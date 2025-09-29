Российские войска продолжают активность на границе с Харьковской и Сумской областями. Несмотря на это, украинские подразделения удерживают позиции и постепенно продвигаются вперед.

О ходе событий на Сумском направлении рассказал военнослужащий 14 корпуса Алексей Герман в эфире 24 Канала. Он отметил, что часть резервов враг уже перебросил в Донецкую область, поэтому украинские силы имеют возможность шаг за шагом оттеснять россиян.

Какова ситуация на Сумском направлении?

Боевые действия продолжаются вдоль границы между Харьковщиной и Сумщиной. Значительная часть этой полосы прилегает непосредственно к государственной границе, где не утихают перестрелки.

Единственное место – это зона с обеих сторон, где нет позиций, ведь там постоянно работает беспокоящий огонь. Но мы уже находимся на государственной границе Украины,

– отметил Герман.

Россияне пытались удержать свои плацдармы, однако вынуждены были перебросить резервы в Донецкую область. Это ослабило их возможности и дало украинским подразделениям возможность шаг за шагом продвигаться вперед. Благодаря слаженной работе защитников ситуация на участке остается под контролем.

Удалось ли остановить наступление оккупантов?

Враг на Сумском направлении не смог достичь поставленных целей. Несмотря на регулярные атаки и артиллерийский огонь, украинские силы удерживают ключевые рубежи и не позволяют продвинуться вглубь области.

Понемногу, понемногу вытесняется враг. Когда это будет сделано? Это будет сделано. Вы все это увидите и услышите,

– подчеркнул Герман.

Он пояснил, что ситуация развивается постепенно, ведь успех на фронте зависит не только от тактики, но и от ресурсов и поддержки. Именно поэтому важно, чтобы общество и в дальнейшем помогало армии, ведь от этого напрямую зависит безопасность всей пограничной зоны.

Объявлен сбор средств на приобретение автомобиля для нужд подразделения:

Цель: 168 000,00 ₴

Реквизиты для переводов:

Ссылка на monobank.

Номер карты: 4874 1000 2873 7685

Каждый взнос приближает подразделение к выполнению боевых задач на фронте.

Ситуация на Сумском направлении и продвижение россиян на других участках фронта