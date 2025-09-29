Російські війська продовжують активність на кордоні з Харківщиною та Сумщиною. Попри це, українські підрозділи утримують позиції і поступово просуваються вперед.

Про перебіг подій на Сумському напрямку розповів військовослужбовець 14 корпусу Олексій Герман в ефірі 24 Каналу. Він зауважив, що частину резервів ворог уже перекинув на Донеччину, тож українські сили мають можливість крок за кроком відтісняти росіян.

Дивіться також Зброя вирішує, – офіцер ЗСУ відреагував на різку зміну риторики Трампа і Венса

Яка ситуація на Сумському напрямку?

Бойові дії тривають вздовж кордону між Харківщиною та Сумщиною. Значна частина цієї смуги прилягає безпосередньо до державного кордону, де не вщухають перестрілки.

Єдине місце – це зона з обох боків, де немає позицій, адже там постійно працює турбуючий вогонь. Але ми вже перебуваємо на державному кордоні України,

– зазначив Герман.

Росіяни намагалися утримати свої плацдарми, однак змушені були перекинути резерви на Донеччину. Це послабило їхні можливості й дало українським підрозділам змогу крок за кроком просуватися вперед. Завдяки злагодженій роботі оборонців ситуація на ділянці залишається під контролем.

Чи вдалося зупинити наступ окупантів?

Ворог на Сумському напрямку не зміг досягти поставлених цілей. Попри регулярні атаки й артилерійський вогонь, українські сили утримують ключові рубежі та не дозволяють просунутися вглиб області.

Потрошку, потрошку витісняється ворог. Коли це буде зроблено? Це буде зроблено. Ви всі це побачите і почуєте,

– наголосив Герман.

Він пояснив, що ситуація розвивається поступово, адже успіх на фронті залежить не лише від тактики, а й від ресурсів та підтримки. Саме тому важливо, щоб суспільство й надалі допомагало армії, адже від цього напряму залежить безпека всієї прикордонної зони.

Оголошено збір коштів на придбання автомобіля для потреб підрозділу:

Ціль: 168 000,00 ₴

Реквізити для переказів:

Посилання на monobank.

Номер картки: 4874 1000 2873 7685

Кожен внесок наближає підрозділ до виконання бойових завдань на фронті.

Ситуація на Сумському напрямку та просування росіян на інших ділянках фронту