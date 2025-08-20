Таку заяву зробив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає 24 Канал.

Що відомо про ситуацію на Сумському напрямку?

Як повідомив Андрій Коваленко, російські воєнні кореспонденти дедалі рідше звертають увагу на ситуацію в Сумській області, оскільки загарбники стикаються там зі значними втратами й змушені поступово відступати на кількох ділянках фронту.

Така тенденція свідчить про ускладнення для російської армії в регіоні, де їхні позиції слабшають через активний опір українських оборонців і невдачі окупантів у бойових діях.

Що передувало погіршенню становища окупантів на Сумщині?