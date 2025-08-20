Таку заяву зробив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає 24 Канал.
Що відомо про ситуацію на Сумському напрямку?
Як повідомив Андрій Коваленко, російські воєнні кореспонденти дедалі рідше звертають увагу на ситуацію в Сумській області, оскільки загарбники стикаються там зі значними втратами й змушені поступово відступати на кількох ділянках фронту.
Така тенденція свідчить про ускладнення для російської армії в регіоні, де їхні позиції слабшають через активний опір українських оборонців і невдачі окупантів у бойових діях.
Що передувало погіршенню становища окупантів на Сумщині?
- За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, противник готував масштабну стратегічну операцію на Сумському напрямку ще до подій на Курщині. Під час підготовки росіяни залучили понад 50 тисяч військових на фронті та в окупованих районах, а також десятки тисяч у резерві. Проте завдяки успішним діям українських військових, ця операція провалилася.
- Сили оборони України просунулися на відстань від 1 до 2,5 кілометра в Сумській області, активно діючи поблизу Олексіївки та Юнаківки. ЗСУ утримують під контролем ключові логістичні шляхи противника, перешкоджаючи поповненню сил противника та можливості відходу.