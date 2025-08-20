Такое заявление сделал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает 24 Канал.
Смотрите также Враг массированно атаковал одну из громад Сумщины: пострадали люди, повреждены дома
Что известно о ситуации на Сумском направлении?
Как сообщил Андрей Коваленко, российские военные корреспонденты все реже обращают внимание на ситуацию в Сумской области, поскольку захватчики сталкиваются там со значительными потерями и вынуждены постепенно отступать на нескольких участках фронта.
Такая тенденция свидетельствует об осложнениях для российской армии в регионе, где их позиции ослабевают из-за активного сопротивления украинских защитников и неудачи оккупантов в боевых действиях.
Что предшествовало ухудшению положения оккупантов на этом участке фронта?
- По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, противник готовил масштабную стратегическую операцию на Сумском направлении. Во время подготовки россияне привлекли более 50 тысяч военных на фронте и в оккупированных районах, а также десятки тысяч в резерве. Однако благодаря успешным действиям украинских военных, эта операция провалилась.
- Силы обороны Украины продвинулись на расстояние от 1 до 2,5 километра в Сумской области, активно действуя вблизи Алексеевки и Юнаковки. ВСУ удерживают под контролем ключевые логистические пути противника, препятствуя пополнению сил противника и возможности отхода.