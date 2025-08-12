Захватчики не смогли развить оперативный стратегический результат. Это 24 Каналу отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

"Там была сорвана стратегическая операция противника, которую он планировал несколько лет. Они готовили эту операцию еще перед нашим заходом на Курщину. Только на поле боя и на оккупированной территории Украины враг привлекал более 50 тысяч. А сколько еще находится в резервах. Также это несколько десятков тысяч российских солдат. Операция по сути сорвана. Они не смогли развить оперативный стратегический результат", – подчеркнул он.

Сейчас россияне там не просто остановлены. Они не сумели вовремя занять позиции и выстроить их, поэтому им приходится отступать. Хотя боевые действия там будут продолжаться еще долго. Но есть ряд освобожденных населенных пунктов.

Какая ситуация на других направлениях?

Иван Тимочко отметил, что серьезная ситуация на Купянском направлении. Далее продолжаются бои за сам Купянск. Вероятно, враг не отказался от замысла взять под контроль реку Оскол с последующим выходом на контроль Оскольского водохранилища.

Также ситуация достаточно агрессивная на Лиманском направлении. По интенсивности боев оно уступает только Покровскому и Новопавловскому направлениям.

Кроме того, на Северском направлении продолжаются достаточно активные боевые действия за Серебрянское лесничество. В направлениях Покровска, Часового Яра, Торецка россияне ведут бои с целью оккупации Донецкой области.

Была информация о том, что враг перебрасывает определенные резервы на Запорожское направление. Однако пока нельзя говорить, что продолжается какое-то резкое изменение количества российских боевиков. Вероятнее, там происходят ротации.

То есть те подразделения, которые были малоукомплектованы или те, которые проводят ротацию, заменяют другими. Кажется, что они подтягивают подразделения или части для того, чтобы, вероятнее всего, там пробовать делать беспокоящие атаки против наших ВСУ,

– сказал военный.

На Херсонском направлении враг пытается пробовать локально штурмовать острова, которые расположены вдоль русла реки Днепр, с целью взятия их под контроль. Потому что сейчас с этих островов украинские спецподразделения и диверсионные группы, которые заходят на Левый берег, наносят проблемы россиянам.

Также с этих островов ВСУ проводят корректировку артиллерии, дронов по вражеским позициям. Оккупанты пытаются себя там обезопасить, оттеснить наших бойцов сугубо на Правый берег с русла реки Днепр.

Кроме того, знаем, что противник в свое время скапливал и организовывал там бригаду речных катеров. Но до сегодня их еще не привлекли. Думаю, что у них проблема связана не с катерами или с личным составом, а проблема с понтонами и с баржами, которые могли бы им перевозить тяжелую технику,

– добавил Тимочко.

Потому что на катерах пробовать штурмовать правый берег, который является достаточно высоким, крутым, с просто пехотными соединениями или спецподразделениями захватчики еще не решаются. Там продолжаются серьезные артиллерийские дуэли, воздушные бои беспилотников. Но самих наземных сил враг на этом этапе не активизировал.