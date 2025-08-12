Загарбники не змогли розвинути оперативний стратегічний результат. Це 24 Каналу зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

"Там була зірвана стратегічна операція противника, яку він планував декілька років. Вони готували цю операцію ще перед нашим заходом на Курщину. Тільки на полі бою і на окупованій території України ворог залучав понад 50 тисяч. А скільки ще перебуває у резервах. Також це декілька десятків тисяч російських солдатів. Операція по суті зірвана. Вони не змогли розвинути оперативний стратегічний результат", – підкреслив він.

Зараз росіяни там не просто зупинені. Вони не зуміли вчасно зайняти позиції і вибудувати їх, тому їм доводиться відступати. Хоча бойові дії там триватимуть ще довго. Однак є низка звільнених населених пунктів.

Яка ситуація на інших напрямках?

Іван Тимочко зазначив, що серйозна ситуація на Куп'янському напрямку. Далі тривають бої за сам Куп'янськ. Ймовірно, ворог не відмовився від задуму взяти під контроль річку Оскіл з подальшим виходом на контроль Оскільського водосховища.

Також ситуація достатньо агресивна на Лиманському напрямку. За інтенсивністю боїв він поступається тільки Покровському і Новопавлівському напрямкам.

Крім того, на Сіверському напрямку тривають достатньо активні бойові дії за Серебрянське лісництво. У напрямках Покровська, Часового Яру, Торецька росіяни ведуть бої з метою окупації Донецької області.

Була інформація про те, що ворог перекидає певні резерви на Запорізький напрямок. Однак наразі не можна говорити, що триває якась різка зміна кількості російських бойовиків. Ймовірніше, там відбуваються ротації.

Тобто ті підрозділи, які були малоукомплектовані або ті, які проводять ротацію, заміняють іншими. Видається, що вони підтягують підрозділи чи частини для того, щоб, найімовірніше, там пробувати робити турбуючі атаки проти наших ЗСУ,

– сказав військовий.

На Херсонському напрямку ворог намагається пробувати локально штурмувати острова, які розташовані вздовж річища річки Дніпро, з метою взяття їх під контроль. Бо зараз з цих островів українські спецпідрозділи та диверсійні групи, які заходять на Лівий берег, завдають проблем росіянам.

Також з цих островів ЗСУ проводять корегування артилерії, дронів по ворожих позиціях. Окупанти намагаються себе там убезпечити, відтіснити наших бійців суто на Правий берег з річища річки Дніпро.

Крім того, знаємо, що противник свого часу скупчував і організовував там бригаду річкових катерів. Але до сьогодні їх ще не залучили. Думаю, що у них проблема пов'язана не з катерами чи з особовим складом, а проблема з понтонами і з баржами, які могли б їм перевозити важку техніку,

– додав Тимочко.

Тому що на катерах пробувати штурмувати правий берег, який є достатньо високим, крутим, з просто піхотними з'єднаннями чи спецпідрозділами загарбники ще не наважуються. Там тривають серйозні артилерійські дуелі, повітряні бої безпілотників. Але самих наземних сил ворог на цьому етапі не активізував.