Силы обороны окружили ключевые позиции возле Доброполья, однако об улучшении ситуации там говорить рано. Россияне действительно ведут активные действия недалеко от населенного пункта, но оккупировать его врагу не удается.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление представителя ОСГВ "Днепр" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

Что происходит возле Доброполья?

Часть российских позиций сейчас находится в окружении, однако на этом участке фронта еще продолжается боевая работа. Военным нужно еще много времени, чтобы полностью отбросить оккупантов. Так ситуация на всей линии фронта остается сложной.

Основные куски этой клешни уже оккупированы и окружены, сейчас они фактически уже добиваются,

– сообщил Трегубов.

Он добавил, что угроза окружения населенного пункта исчезла, однако это не улучшило ситуацию. Российские войска все еще имеют закрепление в южной части, однако оно не является таким значительным, как об этом заявляют россияне.

По словам Трегубова, ситуацию на поле боя осложняет то, что противник готовился к летнему наступлению, поэтому украинским защитникам труднее держать оборону.

Как сейчас выглядит окружение возле Доброполья: показываем на карте

Стоит отметить! Российские войска продвинулись к Доброполью в начале августа. Тогда оккупанты действовали малыми группами и пытался таким образом преодолеть первую линию обороны. С 4 по 16 августа населенные пункты неподалеку Доброполье Силы обороны зачистили, но это не остановило наступление.

Что сейчас известно о наступлении на Доброполье?

Несколько дней назад украинским бойцам удалось "срезать" выступ на карте, который создали оккупанты. Россиянам удалось отбросить на несколько километров от города. Известно, что сейчас там никто не живет, а оккупанты продолжают относительно равномерные атаки на Доброполье и Покровск и Константиновку.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Добропольское направление на уровне с Покровским и Новопавловским остается самым горячим. Силы обороны там ведут тяжелые оборонительные бои против оккупантов.

В интервью 24 Каналу командир 1-й отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов рассказывал, что проблема с просачиванием россиян в тыловые районы частично решена. В нескольких случаях россияне просто убегали с поля боя. Россияне имеют целью дестабилизировать логистику украинских подразделений.