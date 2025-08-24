Сили оборони оточили ключові позиції біля Добропілля, однак про покращення ситуації там говорити зарано. Росіяни дійсно ведуть активні дії неподалік населеного пункту, але окупувати його ворогові не вдається.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву речника ОСУВ "Дніпро" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

Що відбувається біля Добропілля?

Частина російських позицій нині перебуває в оточенні, однак на цій ділянці фронту ще триває бойова робота. Військовим потрібно ще багато часу, аби повністю відкинути окупантів. Так ситуація на всій лінії фронту залишається складною.

Основні шматки цієї клешні вже окуповано та оточено, зараз вони фактично вже добиваються,

– повідомив Трегубов.

Він додав, що загроза оточення населеного пункту зникла, однак це не покращило ситуацію. Російські війська все ще мають закріплення в південній частині, однак воно не є таким значним, як про це заявляють росіяни.

За словами Трегубова, ситуацію на полі бою ускладнює те, що противник готувався до літнього наступу, тож українським захисникам важче тримати оборону.

Як зараз виглядає оточення біля Добропілля: показуємо на карті

Варто зазначити! Російські війська просунулися до Добропілля на початку серпня. Тоді окупанти діяли малими групами та намагався таким чином подолати першу лінію оборони. З 4 по 16 серпня населені пункти неподалік Добропілля Сили оборони зачистили, але це не зупинило наступ.

Що зараз відомо про наступ на Добропілля?

Кілька днів тому українським бійцям вдалося "зрізати" виступ на карті, який створили окупанти. Росіян вдалося відкинути на кілька кілометрів від міста. Відомо, що зараз там ніхто не живе, а окупанти продовжують відносно рівномірні атаки на Добропілля й Покровськ та Костянтинівки.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Добропільський напрямок на рівні з Покровським і Новопавлівським залишається найгарячішим. Сили оборони там ведуть важкі оборонні бої проти окупантів.

В інтерв'ю 24 Каналу командир 1-й окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов розповідав, що проблема з просочуванням росіян у тилові райони частково вирішені. У кількох випадках росіяни просто тікали з поля бою. Росіяни мають за мету дестабілізувати логістику українських підрозділів.