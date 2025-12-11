Секретарь Васильковского горсовета заявил, что его якобы избила городская голова
- Секретарь Васильковского горсовета Шевчук утверждает, что городской голова Баласинович травмировала его во время инцидента в городском совете.
- Полиция Киевщины сообщила, что информация об инциденте внесена в учет уголовных правонарушений.
Секретарь горсовета Василькова Богдан Шевчук заявил об "инциденте" с мэром Натальей Баласинович. Во время него городской голова якобы травмировала чиновника.
Об инциденте сообщил секретарь Богдан Шевчук в Facebook. Ситуацию 24 Каналу прокомментировали в полиции Киевской области.
Что известно об инциденте?
Богдан Шевчук заявил об "инциденте" с городским головой Василькова Натальей Баласинович в городском совете. Он произошел во время выполнения служебных обязанностей.
По словам секретаря Васильковского горсовета, в результате происшествия он получил травмы и его госпитализировали.
Врачи продолжают наблюдение за моим состоянием, ведь последствия для здоровья оказались серьезными,
– написал Шевчук.
Секретарь отметил, что конфликт решается в рамках закона, а также продолжается официальное расследование. Шевчук заверил, что сотрудничает с правоохранителями и предоставляет все необходимые показания.
В полиции Киевщины в комментарии 24 Каналу рассказали, что сейчас сведения об инциденте внесены в единый учет регистрации заявлений и сообщений о совершении уголовного преступления и других событиях. Проверка фактов, по данным правоохранителей, продолжается.
24 Канал пытается взять комментарий у городского головы Василькова.
