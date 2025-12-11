Секретар Васильківської міськради заявив, що його нібито побила міська голова
- Секретар Васильківської міськради Шевчук стверджує, що міська голова Баласинович травмувала його під час інциденту в міській раді.
- Поліція Київщини повідомила, що інформація щодо інциденту внесена до обліку кримінальних правопорушень.
Секретар міськради Василькова Богдан Шевчук заявив про "інцидент" з мером Наталією Баласинович. Під час нього міська голова нібито травмувала посадовця.
Про інцидент повідомив секретар Богдан Шевчук у Facebook. Ситуацію 24 Каналу прокоментували у поліції Київщини.
Дивіться також "Мацав" пацієнтку за груди: у Броварах спалахнув скандал з гінекологом, поліція почала перевірку
Що відомо про інцидент?
Богдан Шевчук заявив про "інцидент" з міською головою Василькова Наталією Баласинович у міській раді. Він стався під час виконання службових обов'язків.
За словами секретаря Васильківської міськради, внаслідок події він отримав травми і його госпіталізували.
Лікарі продовжують спостереження за моїм станом, адже наслідки для здоров'я виявилися серйозними,
– написав Шевчук.
Секретар зазначив, що конфлікт вирішується в межах закону, а також триває офіційне розслідування. Шевчук запевнив, що співпрацює з правоохоронцями та надає всі необхідні свідчення.
У поліції Київщини в коментарі 24 Каналу розповіли, що наразі відомості щодо інциденту внесені до єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення та інші події. Перевірка фактів, за даними правоохоронців, триває.
24 Канал намагається взяти коментар у міської голови Василькова.
Останні новини про побиття
У Лешно в Польщі підліток напав на 49-річну українку. Жінка відмовилася змінити маршрут, а хлопець почав її ображати та бити.
Також в одному з польських міст побили чотирьох українських школярів. Ймовірною причиною була їхня національність. Крім того, один із вчителів нібито підбурював національну ворожнечу серед учнів.
У Києві троє нетверезих чоловіків напали на ветерана. Раніше військового звільнили зі служби через поранення. Чоловіки кілька разів вдарили його по голові та тулубу.