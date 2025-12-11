Укр Рус
11 грудня, 14:54
2

Секретар Васильківської міськради заявив, що його нібито побила міська голова

Олег Терещенко
Основні тези
  • Секретар Васильківської міськради Шевчук стверджує, що міська голова Баласинович травмувала його під час інциденту в міській раді.
  • Поліція Київщини повідомила, що інформація щодо інциденту внесена до обліку кримінальних правопорушень.

Секретар міськради Василькова Богдан Шевчук заявив про "інцидент" з мером Наталією Баласинович. Під час нього міська голова нібито травмувала посадовця.

Про інцидент повідомив секретар Богдан Шевчук у Facebook. Ситуацію 24 Каналу прокоментували у поліції Київщини.

Що відомо про інцидент?

Богдан Шевчук заявив про "інцидент" з міською головою Василькова Наталією Баласинович у міській раді. Він стався під час виконання службових обов'язків. 

За словами секретаря Васильківської міськради, внаслідок події він отримав травми і його госпіталізували. 

Лікарі продовжують спостереження за моїм станом, адже наслідки для здоров'я виявилися серйозними,
– написав Шевчук.

Секретар зазначив, що конфлікт вирішується в межах закону, а також триває офіційне розслідування. Шевчук запевнив, що співпрацює з правоохоронцями та надає всі необхідні свідчення.

У поліції Київщини в коментарі 24 Каналу розповіли, що наразі відомості щодо інциденту внесені до єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення та інші події. Перевірка фактів, за даними правоохоронців, триває.

24 Канал намагається взяти коментар у міської голови Василькова.

