Правоохоронці вже розпочали перевірку за фактом цієї справи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини.

Що відомо про скандал із гінекологом у Броварах?

У броварських ЗМІ поширили відео, де молода жінка обурюється діями лікаря, стверджуючи, що він під час розмови несподівано обійняв її, засунув руку під майку та почав її мацати груди. Варто зазначити, що жінка тоді не була на огляді, а просто говорила з лікарем у стінах медзакладу.

Сам гінеколог почав виправдовуватися, що "нічого не робив", але "хотів заспокоїти" жінку.

За попередніми даними, цей інцидент трапився 5 грудня в пологовому відділенні Броварської лікарні. Водночас зазначається, що інші пацієнтки стверджують, що скарги на цього лікаря акушера-гінеколога вже траплялися.

Розмова між жінкою та лікарем-гінекологом у Броварах щодо дій медика / Відео з фейсбук-сторінки "Трибуна – Бровари" (18+)

У поліції Київщини, своєю чергою, заявили, що публікацію про можливі неправомірні дії щодо пацієнтки у пологовому відділенні Броварської багатопрофільної клінічної лікарні вони виявили під час моніторингу соціальних мереж.

Поліцейські зареєстрували звернення до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі проводиться перевірка за цим фактом,

– наголосили правоохоронці.

У поліції закликали громадян, які стали жертвою подібних випадків або володіють важливою інформацією з цього приводу, просимо звернутися на спецлінію 102 або до Броварського районного управління поліції за номером телефону: +380 (97) 759 43 24 – чергова частина.

