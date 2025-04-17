Раніше Майбоженко скоїв ДТП, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київ24.

Дивіться також Ексголова Броварської РВА влаштував п'яну ДТП: суд виніс неочікуване рішення у справі

Майбоженка знову затримали

Колишнього голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка знову затримали.

Цього разу його підозрюють в участі у незаконному каналі переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Іншим фігурантом є очільник благодійного фонду.

За інформацією СБУ, за рік понад 100 чоловіків незаконно покинули територію України через цю схему.

Затримання обох підозрюваних відбулося за місцем їхнього проживання – в Києві та на території Бучанського району. В ході обшуків, що пройшли як у помешканнях фігурантів, так і в офісі благодійної організації, слідчі вилучили речові докази, які підтверджують існування схеми.

Чоловіків відправили під варту.

Нагадаємо, колишньому голові Броварської РДА Володимиру Майбоженку суд присудив штраф у 34 тисячі гривень та позбавив права керувати автомобілем на 3 роки за п'яну ДТП, яку той влаштував у квітні 2024 року.