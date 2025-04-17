Ранее Майбоженко совершил ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киев24.

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Майбоженко снова задержали

Бывшего председателя Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко снова задержали.

На этот раз его подозревают в участии в незаконном канале переправки военнообязанных мужчин за границу. Другим фигурантом является глава благотворительного фонда.

По информации СБУ, за год более 100 мужчин незаконно покинули территорию Украины через эту схему.

Задержание обоих подозреваемых произошло по месту их проживания – в Киеве и на территории Бучанского района. В ходе обысков, прошедших как в помещениях фигурантов, так и в офисе благотворительной организации, следователи изъяли вещественные доказательства, подтверждающие существование схемы.

Мужчин отправили под стражу.

Напомним, бывшему председателю Броварской РГА Владимиру Майбоженко суд присудил штраф в 34 тысячи гривен и лишил права управлять автомобилем на 3 года за пьяное ДТП, которое тот устроил в апреле 2024 года.