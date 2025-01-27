Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СМИ и Киевскую областную прокуратуру.

Важно Глава РГА Владимир Майбоженко въехал в пешеходов: все, что известно о пьяном ДТП в Броварах

Какое решение вынес суд

Броварской суд вынес приговор по делу о пьяном ДТП, которое устроил Майбоженко. Так, судья сообщила, что бывшего главу Броварской РГА оштрафуют на 34 тысячи гривен.

Также бывшего чиновника лишат права управлять автомобилем сроком на 3 года. Майбоженко также обязан оплатить 31 432 гривны на судебные экспертизы и другие судебные издержки.

Кроме того, суд решил вернуть Майбоженко его машину марки Volvo, которая хранилась на штрафплощадке после совершения ДТП.

В суде огласили приговор по делу Майбоженко: смотрите видео

Прокуратура будет обжаловать решение

В прокуратуре сообщили, что будут подавать апелляцию на решение Броварского горрайонного суда. Этот приговор является соглашением о "примирении между экс-главой Броварской РГА и потерпевшими", однако в Киевской областной прокуратуре не согласны с решением.

Киевская областная прокуратура не согласна с решением Броварского горрайонного суда и будет настаивать на отмене приговора по делу в отношении экс-главы Броварской РГА, который в апреле 2024 года находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на четырех пешеходов, в том числе малолетнего ребенка, в городе Бровары,

– отметили в прокуратуре.

В прокуратуре отметили, что адвокат Майбоженко сообщил о соглашении о "примирении", однако сторона обвинения отметила невозможность заключения подобного соглашения. Прокурор отметил, что такое "примирение" не соответствует соглашению интересам общества и требованиям Уголовного кодекса Украины. Кроме того, суд не добавил к делу факт того, что не было никаких смягчающих обстоятельств со стороны обвиняемого.

"Процессуальным руководителем в связи с наличием обстоятельств, которые вызывают сомнение в беспристрастности суда, подано заявление об отводе председательствующей, в удовлетворении которого отказано. Указанный приговор будет обжалован в установленном законом порядке в суд апелляционной инстанции", – отметили в прокуратуре.